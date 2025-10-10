Escola Bela Flor realiza mais uma edição do Sarau Literário com destaque para a criatividade dos alunos

Assessoria – Na comunidade do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, a Escola municipal Nossa Senhora Aparecida tem se destacado pelo projeto de leitura desenvolvido na unidade.

O professor da unidade, Paulo Sérgio, vem desenvolvendo atividades que aproximam as crianças do mundo dos livros, despertando nelas o prazer de aprender em um cenário que une natureza, cultura e educação. Os alunos compartilham a leitura dos livros ao ar livre tendo como parte do cenário, as águas do Crôa com as vitórias régias.

O estudante Jonas Santos, leu se encantou com livro João de Barro, do autor Douglas Tufano e compartilhou a história com os colegas.

“Eu tenho uma dica de livro pra vocês. O nome do meu livro é João de Barro, o autor é Douglas Tufano. O meu livro fala sobre uma história de amor de um rapaz que se apaixonou pela filha do chefe de sua tribo”, relata ele aos colegas detalhando os fatos narrados no livro.

Na escola há acompanhamento pedagógico dos professores, que recebem da Secretaria Municipal de Educação, formações e orientações constantes para enriquecer suas práticas em sala de aula. O professor Paulo Sérgio contou a alegria de ver o envolvimento dos estudantes no projeto de leitura.

“Eu me sinto muito feliz por perceber que os alunos abraçaram essa prática da leitura, porque isso é muito importante. É um compromisso que assumi como educador, e sinto orgulho de ver cada um deles participando com tanto empenho. Espero que isso os ajude a progredir cada vez mais.”

A secretária municipal de Educação, Rosa Lebre, destacou que iniciativas como as vividas no Croa refletem o compromisso da rede municipal de ensino em oferecer qualidade para todos.

“Quando vemos alunos de comunidades ribeirinhas mergulhando no universo da leitura com tanto entusiasmo, percebemos o quanto nossa educação tem avançado. O nosso trabalho é garantir que tanto na cidade quanto na zona rural as crianças tenham acesso às mesmas oportunidades”, afirmou.

A experiência no Rio Croa mostra que investir na educação é também valorizar a identidade local. Cada criança que descobre o gosto pela leitura na Escola Nossa Senhora Aparecida reforça que a educação de Cruzeiro do Sul é um caminho aberto para transformar vidas.