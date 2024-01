Epitaciolândia é o 1° Município do Acre a informatizar suas escolas com o sistema I-EDUCAR

A Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), por meio das direções das instituições escolares, iniciará na próxima Segunda-feira (22), as matrículas para os alunos novatos na rede municipal de ensino. As escolas que irão iniciar o processo de matrículas são: Manoel Moreira, Dulcilene Barbary, Manoel Correia de Paiva e Isaura Amorim.

Para a matrícula é necessário que o pai/mãe ou o responsável pelo estudante compareça à escola portando seus documentos pessoais e do menor (RG e CPF), comprovante de residência atualizado, cartão do SUS e declaração vacinal, expedida pela UBS (Unidade Básica de Saúde), onde o aluno (a) é cadastrado ou atendido regularmente. Para os alunos vindos de outros locais, é necessário, além dos documentos de praxe, a Declaração ou Histórico da escola anterior. Os alunos já matriculados na rede passarão pelo processo de renovação de matrícula.

O secretário de Educação, Ericsson Araújo, ressalta que as escolas estão iniciando todo o processo para mais um ano letivo. “A partir de agora, estaremos realizando ajustes nas unidades e preparando tudo para assegurar aos estudantes e profissionais a estrutura necessária para o trabalho e aprendizado”, disse.

Araújo ressalta a importância dos pais procurarem as escolas mais próximas. “A intenção é matricular o aluno mais próximo da sua residência, o que facilitará o deslocamento, além de proporcionar aos pais uma maior interação com a comunidade escolar. Quando for necessário um deslocamento maior entre a casa do aluno e a escola, a SEMEC disponibiliza transporte escolar gratuito todos os dias”, enfatizou.