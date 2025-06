Epitaciolândia é Destaque Nacional na Educação! Município brilhou no cenário nacional no 1º Seminário

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEME), iniciou o primeiro encontro da formação continuada destinada aos professores da rede municipal da zona urbana. Com carga horária de 40 horas presenciais, a ação busca fortalecer o processo de ensino e aprendizagem por meio da qualificação profissional dos educadores.

A formação será conduzida pelas formadoras da SEME, que também são cursistas da especialização em Alfabetização e Matemática oferecida pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI). O curso está estruturado em duas turmas: uma voltada para a alfabetização e outra para o ensino de matemática.

Segundo a Secretaria de Educação, o objetivo é garantir o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade da educação no município. A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos profissionais da educação e com o avanço da aprendizagem dos alunos.