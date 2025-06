Educadores, diretores, gestores escolares de Cruzeiro do Sul lança oficialmente o Censo Escolar 2025

Educadores, diretores, gestores escolares e membros da comunidade educacional de Cruzeiro do Sul participaram da solenidade de abertura oficial do Censo Escolar 2025, realizada no Teatro dos Náuas. O evento marcou o início de uma das etapas mais importantes para o diagnóstico e o planejamento da educação pública no município. A vice-prefeita Delcimar Leite, presente no evento,destacou a relevância do Censo Escolar como ferramenta estratégica para a formulação de políticas públicas que atendam de forma eficiente às necessidades das escolas e dos estudantes da região.

“O Censo Escolar é um momento crucial para a educação, pois reflete a realidade das nossas escolas, o número de estudantes, a atuação dos professores e a qualidade do ensino que oferecemos. Conhecer a fundo essa realidade é o primeiro passo para construirmos um futuro mais promissor para as crianças e adolescentes que formam o futuro da nossa cidade”, afirmou Delcimar.

A gestora também ressaltou o compromisso da administração municipal com a educação e agradeceu o empenho de todos os profissionais envolvidos no processo.

O Censo Escolar é realizado anualmente em todo o território nacional, sob coordenação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -Inep. Reúne dados essenciais como número de matrículas, infraestrutura escolar, formação de professores e outros indicadores que influenciam diretamente na distribuição de recursos e no desenvolvimento de programas educacionais.

Com o lançamento oficial em Cruzeiro do Sul, a expectativa é de que as instituições escolares do município contribuam ativamente com informações precisas, fortalecendo o compromisso coletivo com uma educação de qualidade.