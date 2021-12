Educação promove festa de formatura das turmas do 5° ano das escolas municipais de Assis Brasil

Aconteceu a entrega de certificados para 460 jovens, do curso de Relações Humanas, do Programa Qualifica Acre. A solenidade aconteceu no Teatro dos Nauas.

O programa é oferecido pelo SENAC, mediante uma parceria entre o sistema Fecomércio, Governo do Estado e as prefeituras do Acre.

Ao todo, são 4 mil alunos recebendo capacitação em todo estado, em diferentes áreas de conhecimento, com foco na qualificação para o mercado de trabalho tanto do setor público quanto privado.

O objetivo é apostar na qualificação da juventude para a superação e retomada das atividades produtivas e profissionais do pós-pandemia.

Somente no Vale do Juruá, são cerca de mil alunos se qualificando nos cursos oferecidos no SENAC através do programa. Jovens como José Ualisson que agora terão melhores chances no mercado de trabalho.

“É gratificante porque abre mais uma porta de oportunidades na minha vida. Isso é um crédito para todas as pessoas, espero que surjam mais oportunidades como essa”, disse.

“Me identifiquei muito com o curso. Aprendi a lidar com as pessoas. Fico feliz de pegar o certificado. Agora vou atrás de uma vaga de emprego”, disse o formando Joabe de França.

O prefeito de Marechal Thaumaturgo, Isaac Pianko, esteve presente durante a entrega de certificados, e agradeceu a parceria.

“Estamos retomando as políticas públicas para reestruturar nosso município, ajudar principalmente a juventude, para que possam aprender a lidar com setores público e comercial”, disse.

Marilete Vitorino esteve presente na qualidade de representante do governo do estado do Acre.

“O sistema está formando mais de 4 mil jovens a nível de estado. Isso tem uma importância fundamental na retomada do pós-pandemia. Tivemos muitas perdas na economia e essa parceria entre Fecomércio, estado e prefeitura, ajuda colocar os jovens numa condição melhor para trabalhar”, explicou.

“Este é um momento de muita satisfação porque durante o período crítico da pandemia, por conta do isolamento, muitas empresas foram fechadas, jovens perderam o emprego e existe uma dificuldade de encontrar mão de obra, qualificada. Este programa objetiva trazer maior facilidade nesse retorno ao mercado de trabalho e foi definido em uma reunião com todos os prefeitos da AMAC, foi feito um pacto pela retomada. Estes 460 jovens não são os mesmos, hoje têm uma qualificação padrão Senac de ensino, com uma grade curricular de excelência.”, explicou Leandro Domingos, presidente da FECOMERCIO Acre que agradeceu ao apoio da prefeitura e o entusiasmo do prefeito de Cruzeiro do Sul:

“O prefeito tem sido um ‘gentleman’, uma pessoa que abraçou a nossa causa, muito preocupado com a situação de falta de oportunidades para os jovens do município, ele sabe que gerar renda e emprego aumenta a arrecadação, esperamos que esta parceria se amplie, na realização de eventos. O prefeito tem demonstrado ser muito receptivo ao desenvolvimento desse município”, concluiu.

