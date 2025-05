Educação Municipal de Cruzeiro do Sul expõe cronograma de trabalho e avanços para a Câmara de Vereadores

(Assessoria) – Nesta quinta-feira, 22, a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Cruzeiro do Sul compartilhou com a Câmara Municipal o cronograma de trabalho da pasta. Expôs aos vereadores as iniciativas em andamento e as que serão postas em prática.

Durante a reunião, a secretária Rosa Lebre também detalhou a rotina de trabalho nas escolas com relatórios, vídeos e fotos.

“Convidamos os vereadores, nossos parceiros, para que eles possam contribuir na construção de uma educação de qualidade em nosso município. Mostramos o que já realizamos nos últimos cinco meses por meio de vídeos, fotos e relatórios, apresentando um balanço do nosso trabalho, desde a situação inicial da secretaria até nossos planos futuros, além de buscar sugestões que possam aprimorar nossas ações. Acreditamos que, quanto mais ideias, melhor será nossa atuação. O objetivo é fortalecer a relação com o legislativo, e creio que todos saíram satisfeitos, com a parceria consolidada, que é fundamental. Estamos aqui para unir esforços em prol da educação municipal”, afirmou.

José Maria Freitas, assessor de relações institucionais, destacou a relevância dessa relação com a Câmara. “Esta reunião foi uma nova oportunidade para apresentarmos todos os investimentos e avanços realizados nos últimos meses. Também discutimos os desafios que enfrentamos, tanto na educação urbana quanto na rural, e a importância de ouvir os vereadores. O prefeito Zequinha Lima determinou que nós secretários e secretários e as secretarias estejamos à disposição, para passar as informações”,explicou.

O presidente da Câmara Municipal ,Elter Nóbrega, ressaltou a importância dessa parceria. “Este encontro foi fundamental para fortalecer as relações entre a Câmara e a Secretaria de Educação. Ele nos proporcionou embasamento. Além disso, estreitamos os canais de comunicação, estabelecendo que, ao recebermos demandas ou críticas referentes à educação, buscaremos o contato e o diálogo com a secretaria antes de qualquer ação. A Câmara desempenha um papel essencial, não apenas na fiscalização, mas também na proposição de leis e indicações que possam beneficiar as escolas e a comunidade. Essa relação de respeito mútuo entre a secretaria e a Câmara é o que buscamos fortalecer cada vez mais”, concluiu.

Avanços na educação

A educação de Cruzeiro do Sul tem avançado em diversas frentes, com foco em melhorias estruturais nas escolas, implementação de ensino integral e acolhimento de crianças com menos de dois anos em creche. As Escolas Rita de Cássia e Terezinha Saavedra funcionam em tempo integral. Outra inovação deste ano é a Creche Ambrozina Negreiros, no Bairro Miritizal, que recebe crianças com menos de 2 anos de idade.

A gestão do prefeito Zequinha Lima também já entregou mais de 10 mil kits escolares beneficiando estudantes das zonas urbana e rural do município com investimento de R$ 1,5 milhão.

E Cruzeiro do Sul também recebeu o Selo UNICEF em reconhecimento aos avanços em educação, saúde e assistência social para crianças e adolescentes.