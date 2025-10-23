Educação
Educação de Cruzeiro do Sul promove formação do plano de ação prioritário da alfabetização
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 22, uma formação voltada ao Plano de Ação Prioritário da Alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental. O encontro aconteceu no prédio do Projeto Rondon da Universidade Federal do Acre -Ufac no Campus Floresta, reunindo gestores e coordenadores pedagógicos das escolas municipais.
A ação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa que une esforços das redes municipal e estadual para garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o final do 2º ano. O objetivo é fortalecer estratégias pedagógicas, aprimorar o acompanhamento das aprendizagens e preparar as escolas para a próxima etapa da avaliação estadual Avalia Acre.
De acordo com o assessor pedagógico da Secretaria de Educação,Alisson Lima, o trabalho desenvolvido pela Secretaria busca consolidar metas e promover a mobilização de toda a rede. “Nós estamos aqui com os gestores e coordenadores das escolas trabalhando e conversando sobre os indicadores de alfabetização das nossas crianças. A partir deles, estamos traçando um plano de ação prioritária para garantir que todas estejam alfabetizadas até o final do segundo ano. A meta é alcançar, neste ciclo, pelo menos 53% dos alunos alfabetizados”, destacou.
A assessora pedagógica Maria José explicou que a proposta também tem caráter emergencial, voltado à superação de dificuldades específicas identificadas em sala de aula. “Mesmo com o avanço, ainda há crianças que não consolidaram as aprendizagens. Por isso, estamos construindo com as escolas um plano emergencial, que envolve professores, mediadores e pibidianos da UFAC, todos juntos em prol da alfabetização. A ideia é que, até o AvaliaACRE, previsto entre os dias 24 e 28 de novembro, as turmas estejam fortalecidas. O trabalho continuará até dezembro, porque acreditamos que cada criança é capaz de aprender”, afirmou.
A diretora da Escola Arthur Maia, Sara Rosas, destacou o papel das famílias nesse processo. Segundo ela, a aproximação entre escola e comunidade tem feito diferença nos resultados. “Tivemos casos de alunos que estavam com muitas faltas. Depois de conversas e acompanhamento junto às famílias, conseguimos garantir a frequência e o envolvimento dos pais. O resultado foi imediato e as crianças evoluíram e hoje estão alfabetizadas”, relatou.
O coordenador pedagógico da Escola Antônio Ferreira Gomes, Evilasio Souza, ressaltou o esforço coletivo e o investimento da Secretaria na formação das equipes. “Foi feito um trabalho intenso de preparação, com reuniões, acompanhamento técnico e materiais de apoio. Acredito que o resultado positivo virá como fruto desse empenho e dedicação de todos”, avaliou.
Para a secretária de Educação, Rosa Lebre, é dever da gestão garantir a alfabetização de todas as crianças na idade certa e valorizar o trabalho pedagógico das escolas. Destaca que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul em fortalecer as políticas públicas de alfabetização e valorizar o trabalho coletivo das escolas, garantindo às crianças um aprendizado significativo e o direito de avançar com autonomia.
“Esse é um ponto central da nossa política educacional. O prefeito Zequinha Lima tem reforçado a importância de investir na base, garantindo que nossas crianças aprendam a ler e escrever com qualidade. Esse plano é resultado de uma gestão comprometida e de profissionais que acreditam no poder transformador da educação”, concluiu.
Prefeitura de Rodrigues Alves prepara estudantes para o SAEB com atividades pedagógicas
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou um simulado com os alunos da rede municipal de ensino como parte das ações preparatórias para a aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).
O objetivo da atividade é avaliar o nível de aprendizagem dos estudantes, identificar possíveis dificuldades e aprimorar as estratégias pedagógicas adotadas pelas escolas, garantindo um melhor desempenho dos alunos na avaliação oficial.
A Secretaria de Educação tem desenvolvido diversas ações voltadas para o fortalecimento da aprendizagem e o incentivo à participação dos estudantes, reafirmando o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação pública.
