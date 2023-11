Curso capacita educadores para identificação e inclusão de alunos com altas habilidades e superdotação

Secretário Aberson Carvalho anunciou que reunião ordinária do Consed em 2024 será realizada no Acre – Foto: Eduardo Colin / Consed

Agência – Para discutir a reforma do Novo Ensino Médio, proposta pelo governo federal, os secretários de educação de todos os estado do Brasil se reúnem entre quinta e sexta-feira, 23 e 24, no encontro do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que acontece na cidade de Ouro Preto (MG). O Acre é representado no encontro pelo secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho.

Além da reforma, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, estão sendo apresentados aos secretários estaduais de educação os resultados do trabalho dos fóruns temáticos do Conselho, entre os quais financiamento, tecnologia, ensino médio, tempo integral, valorização de professores e regime de colaboração.

Para o secretário Aberson Carvalho, trata-se de uma reunião de extrema importância. “Estamos discutindo aqui o Novo Ensino Médio, uma nova legislação que está no Congresso e qual a posição do Consed como elo, e também trocando experiências”, afirmou.

Uma notícia importante dada pelo secretário é que o Acre, em 2024, sediará o encontro com todos os secretários estaduais. “A gente sabe muito bem que o Acre sabe receber as pessoas com carinho, com afetividade e, além disso, vamos ter a oportunidade de mostrar as belezas do nosso estado”, disse.

O presidente do Consed e secretário de Educação do Espírito Santo, Vitor de Ângelo, destacou a necessidade de aprimorar e fazer ajustes no tocante à reforma do Novo Ensino Médio. “A gente tem um relator, o deputado Mendonça Filho, e vamos expor a posição do Consed a respeito de aspectos da reforma”, destacou.