Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias

Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias

Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de aula em 98 escolas municipais de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 18, depois das férias.

No município há 11.481 estudantes em 98 escolas das zonas urbana e rural. A secretária de Educação de Cruzeiro do Sul, Rosa Lebre, diz que está tudo pronto para receber os alunos de volta.

“ Nesta segunda-feira retomamos as aulas tanto na área urbana quanto a rural com todo o pessoal nas escolas e servindo a merenda normalmente.Estaremos passando nas escolas da zona rural para entregar mais equipamentos e materiais didáticos”, cita a secretária,

Este ano o prefeito Zequinha Lima entregou kits com material escolar para todos os estudantes da rede municipal de ensino. A prefeitura investiu mais de R$ 2 milhões em reforma e mobiliário escolar. O município conta em 2025 com escolas em tempo integral e já aceita crianças a partir de um ano e meio em creche.