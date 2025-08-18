Educação
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Educação
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias
Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de aula em 98 escolas municipais de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 18, depois das férias.
No município há 11.481 estudantes em 98 escolas das zonas urbana e rural. A secretária de Educação de Cruzeiro do Sul, Rosa Lebre, diz que está tudo pronto para receber os alunos de volta.
“ Nesta segunda-feira retomamos as aulas tanto na área urbana quanto a rural com todo o pessoal nas escolas e servindo a merenda normalmente.Estaremos passando nas escolas da zona rural para entregar mais equipamentos e materiais didáticos”, cita a secretária,
Este ano o prefeito Zequinha Lima entregou kits com material escolar para todos os estudantes da rede municipal de ensino. A prefeitura investiu mais de R$ 2 milhões em reforma e mobiliário escolar. O município conta em 2025 com escolas em tempo integral e já aceita crianças a partir de um ano e meio em creche.
Educação
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal, a cerca de 14 km de Assis Brasil — conquistou um feito marcante nesta terça-feira (13). Com o apoio total da direção da escola, sob a liderança da professora Ivanir Oliveira de Lima, Emilly foi selecionada para representar o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente, que será realizada em Brasília.
Na etapa estadual, realizada em Rio Branco, a estudante apresentou o projeto “Arborização Sustentável”, que busca conscientizar alunos sobre a importância da preservação ambiental e incentivar ações práticas, como o plantio de árvores e o cuidado com áreas verdes.
A competição reuniu escolas estaduais de todo o Acre. Após as apresentações, Emilly conquistou vaga entre os 10 delegados que representarão o estado no evento nacional.
Para a jovem, a oportunidade é a prova de que a juventude do interior também está comprometida com a causa ambiental.
“Fico feliz em poder levar o nome de Assis Brasil e do meu colégio para um evento tão importante. Quero mostrar que pequenas ações podem gerar grandes mudanças”, afirmou.
A Conferência Nacional pelo Meio Ambiente reunirá representantes de todo o Brasil para debater soluções e estratégias de preservação, reforçando o papel da educação na construção de um futuro sustentável.
Deputada Maria Antônia cumpre agenda no Vale do Juruá e ajuda a fortalecer esporte, cultura e economia local
Trabalhadores da TecNews denunciam salários atrasados e acusam governo Gladson Cameli de não repassar recursos à empresa
Prefeitura de Rodrigues Alves intensifica visitas domiciliares para garantir atendimento humanizado
Acreanos representarão a Região Norte no IX Torneio dos Slams, campeonato nacional de poesia falada
Prefeitura de Brasiléia realiza mais de 2 mil atendimentos no 1º “Saúde em Ação na Comunidade”
POLÍTICA
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vê oportunidades para o Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos
Enquanto parte do debate público insiste em difundir informações distorcidas e alimentar conflitos sobre a relação comercial entre Brasil e...
Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó
Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson...
Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão
Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...
POLÍCIA
PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco
A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia
Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul
Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...
EDUCAÇÃO
Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias
Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente
A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...
CONCURSO
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica
Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...
ESPORTE
Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia
Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo
Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025
A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....
MAIS LIDAS DA SEMANA
-
Política Destaque7 dias atrás
Governo Gladson Cameli descumpre acordo firmado e deixa profissionais de saúde expostos à violência
-
Política6 dias atrás
Senador Petecão vai denunciar no TCU gasto de R$ 9 milhões da prefeita Rosana Pereira para construir 31 casas em Senador Guiomard
-
Política Destaque6 dias atrás
Eber Machado acusa Bocalom de abandonar obras, perder R$ 50 milhões e ostentar cafezal enquanto Rio Branco depende de Rondônia
-
Política Destaque5 dias atrás
Pressionado por denúncias de assédio moral, vereadores de Rio Branco pedem afastamento de Clendes Vilas Boas do comando da RBTrans