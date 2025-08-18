Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Pesquisar
Close this search box.
Pesquisar
Close this search box.

Educação

Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias

Publicados

18 de agosto de 2025

Educação

Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias

Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de aula em 98 escolas municipais de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 18, depois das férias.

No município há 11.481 estudantes em 98 escolas das zonas urbana e rural. A secretária de Educação de Cruzeiro do Sul, Rosa Lebre, diz que está tudo pronto para receber os alunos de volta.

“ Nesta segunda-feira retomamos as aulas tanto na área urbana quanto a rural com todo o pessoal nas escolas e servindo a merenda normalmente.Estaremos passando nas escolas da zona rural para entregar mais equipamentos e materiais didáticos”, cita a secretária,

Este ano o prefeito Zequinha Lima entregou kits com material escolar para todos os estudantes da rede municipal de ensino. A prefeitura investiu mais de R$ 2 milhões em reforma e mobiliário escolar. O município conta em 2025 com escolas em tempo integral e já aceita crianças a partir de um ano e meio em creche.

COMENTE ABAIXO:
Leia Também:  Propaganda enganosa PM é acionada na capital.
Notícias relacionadas:
Propaganda

Educação

Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente

Publicados

4 dias atrás

em

14 de agosto de 2025

Por

A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal, a cerca de 14 km de Assis Brasil — conquistou um feito marcante nesta terça-feira (13). Com o apoio total da direção da escola, sob a liderança da professora Ivanir Oliveira de Lima, Emilly foi selecionada para representar o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente, que será realizada em Brasília.

Na etapa estadual, realizada em Rio Branco, a estudante apresentou o projeto “Arborização Sustentável”, que busca conscientizar alunos sobre a importância da preservação ambiental e incentivar ações práticas, como o plantio de árvores e o cuidado com áreas verdes.

A competição reuniu escolas estaduais de todo o Acre. Após as apresentações, Emilly conquistou vaga entre os 10 delegados que representarão o estado no evento nacional.

Para a jovem, a oportunidade é a prova de que a juventude do interior também está comprometida com a causa ambiental.

“Fico feliz em poder levar o nome de Assis Brasil e do meu colégio para um evento tão importante. Quero mostrar que pequenas ações podem gerar grandes mudanças”, afirmou.

Leia Também:  Concurso: Mais de 30 profissionais são empossado no Depasa

A Conferência Nacional pelo Meio Ambiente reunirá representantes de todo o Brasil para debater soluções e estratégias de preservação, reforçando o papel da educação na construção de um futuro sustentável.

COMENTE ABAIXO:
Continue lendo

POLÍTICA

Política7 horas atrás

Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, vê oportunidades para o Brasil em meio às tensões comerciais com os Estados Unidos

Enquanto parte do debate público insiste em difundir informações distorcidas e alimentar conflitos sobre a relação comercial entre Brasil e...
Política21 horas atrás

Railson Ferreira já é marcado pelo “pão e circo”: festas caras, Garota Açaí com prêmio de R$ 32 mil e nenhuma solução real para os problemas de Feijó

Enquanto a população de Feijó enfrenta problemas graves de infraestrutura, saúde precária e falta de saneamento básico, o prefeito Railson...
Política2 dias atrás

Prefeito de Feijó, Railson Ferreira, já recebeu quase R$ 12 mil em diárias do cofre público em apenas 8 meses de gestão

Prefeito de Feijó já recebeu quase R$ 12 mil em diárias no primeiro ano de mandato – Foto Reprodução O...

POLÍCIA

Polícia2 semanas atrás

PRF apreende 8.500 maços de cigarros contrabandeados durante operação na BR-364, em Rio Branco

A PRF segue atuando no combate ao crime e na proteção das rodovias federais – Foto: Assessoria Uma operação de...
Polícia4 semanas atrás

Polícia Federal prende em flagrante dois meliante por queimada ilegal na BR-364, em Rondônia

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo voltado à repressão de crimes ambientais e à prevenção aos incêndios criminosos no estado de...
Polícia1 mês atrás

Polícia Federal deflagra Operação Bona Fortuna para investigar crimes eleitorais em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Ação apura esquema de compra de votos e fraude em contas de campanha durante eleições municipais de 2024 – Foto:...

EDUCAÇÃO

Educação4 horas atrás

Cruzeiro do Sul retoma ano letivo: 11.481 estudantes voltam às salas de aula após as férias

Mais de 11 mil estudantes voltam ás escolas depois das férias Mais de 11 mil estudantes voltam às salas de...
Educação4 dias atrás

Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente

A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal,...
Educação2 semanas atrás

Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta cartilha de inclusão alimentar para crianças com TEA

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresentou a cartilha criada pelo departamento de segurança alimentar, nutricional e escolar da secretaria...

CONCURSO

Concurso5 dias atrás

Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que foi publicado o 1º Edital de...
Concurso2 semanas atrás

Curso gratuito ensina médicos e estudantes a usarem inteligência artificial na prática clínica

Desenvolvido em colaboração com a Microsoft, conteúdos orientam profissionais sobre como usar IA de forma segura e prática no dia...
Concurso1 mês atrás

Inscrições para o concurso de Rei e Rainha da Farinha são prorrogadas até segunda-feira, 21 de julho

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, prorrogou até segunda-feira, 21 de julho, as...

ESPORTE

Esporte7 horas atrás

Campeonato Rural de Futebol do km 69 chega à grande final com apoio da Prefeitura de Brasiléia

Mais do que uma competição, é um momento de confraternização e valorização da cultura esportiva da nossa – Foto: Ailton...
Esporte7 horas atrás

Unibike empolga Brasiléia com a realização da 3ª Etapa do Campeonato de MTB 2025, reunindo atletas e fortalecendo o ciclismo

Unibike realiza 3ª Etapa do Campeonato de MTB – 2025 – Foto: Assessoria A Associação dos Ciclistas – Unibike realizou...
Esporte8 horas atrás

Brasiléia estreia com vitória e dá demonstração de força logo na abertura do Estadual de Futsal Série A 2025

A equipe de Brasiléia começou com o pé direito sua caminhada no Campeonato Estadual de Futsal da Série A 2025....

MAIS LIDAS DA SEMANA

nos siga nas redes sociais

Facebook Youtube Instagram Whatsapp

É proibida a reprodução total ou parcial de seu conteúdo sem a autorização por escrito do autor e / ou editor

desenvolvido e hospedado por

Copyright © 2021 - Todos os direitos reservados ao portal 3 DE JULHO NOTÍCIAS