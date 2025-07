Cruzeiro do Sul inicia II Jornada Pedagógica para educadores da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, deu início à II Jornada Pedagógica, destinada a todas as modalidades de ensino da rede municipal. O evento, que se estenderá até a próxima sexta-feira, 1, tem como objetivo oferecer diversas formações para os profissionais locais.

Conforme informações da secretaria, cerca de 200 profissionais da educação estão participando das atividades, que estão sendo realizadas no prédio Marechal Cândido Rondon, localizado nas proximidades do Exército Brasileiro- 61 BIS, e na Escola Estadual Dom Henrique Ruth.

Karlan Queiroz, professor do 5º ano da Escola Irmã Diana, ressaltou a relevância das formações, especialmente em relação aos temas específicos do IDEB, que são fundamentais para a avaliação do nível educacional no Brasil. “Essas formações são de grande importância, pois nos proporcionam um conhecimento mais aprofundado e nos ajudam a aprimorar nossas habilidades, além de melhorar aquilo que ainda não está satisfatório. O foco é revisar as habilidades que estão sendo trabalhadas, especialmente no caderno do IDEB, onde os alunos passarão por uma avaliação externa. Essas formações visam, precisamente, melhorar nossa prática pedagógica em sala de aula”, afirmou.

Evilázio Silva, Coordenador Pedagógico da Escola Antônio Ferreira Gomes, também destacou os benefícios das formações no processo de ensino-aprendizagem. “Considero um ponto muito positivo, pois a educação é um processo contínuo. À medida que recebemos essas formações, podemos repassá-las aos nossos professores, beneficiando não apenas coordenadores e gestores, mas também aqueles que atuam diretamente em sala de aula. Isso certamente refletirá nos resultados do aprendizado dos nossos alunos”, concluiu.

Rosa Lebre sublinhou a importância das formações em um ano de avaliação do IDEB, enfatizando que os dados obtidos permitirão o desenvolvimento de novas metodologias de ensino. “Este ano, com o IDEB, devemos ter uma abordagem diferenciada, pois mediremos o conhecimento de toda a rede. Há uma grande preocupação, e já estamos na segunda formação para nos prepararmos para as avaliações. É crucial que os gestores também passem pelo processo formativo. Como secretaria, estamos sempre buscando participar de formações em Rio Branco, pois o aprendizado é contínuo e necessário. Nosso principal objetivo este ano é o IDEB, pois resultados positivos indicarão que estamos no caminho certo”, finalizou Rosa.

No primeiro dia do evento, três formações foram disponibilizadas:

1. III Formação dos Cadernos do IDEB: com foco no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e no Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), destinado a professores de Língua Portuguesa e Matemática do 5º ano do Ensino Fundamental;

2. Formação de Apropriação de Resultados: voltada para gestores e coordenadores pedagógicos, com o intuito de apresentar e analisar os resultados do Programa Avalia Acre;

3. Formação: A Leitura e as Crianças na Educação Infantil: destinada a educadores do 1º ao 5º ano da Educação Infantil.

Ao longo da semana, as formações prosseguirão, abrangendo todas as modalidades de ensino e atendendo a todos os profissionais da educação.