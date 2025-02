Ano letivo de 2025 contará com mais de 10 mil alunos em escola da rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul

Até agora 10. 468 alunos estão matriculados nas escolas e creches da rede municipal de ensino de Cruzeiro do Sul – Foto: Assessoria

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, segue aceitando matrículas nas unidades de ensino das zonas urbana e rural de pais que moram em outros municípios, ou em locais de difícil acesso que perderam o prazo inicial,encerrado no dia 10 de janeiro.

“O processo de matrícula já encerrou, contudo nossa orientação é que continuem matriculando aqueles alunos oriundos de outros municípios e escolas. Não podemos deixar esses alunos sem estudar, muitas vezes esses pais passam as férias no interior e acabam não conseguindo matricular seus filhos no tempo previsto”, explicou a secretária de Educação de Cruzeiro do Sul,Rosa Lebre.

Novidades

Há duas novidades na Educação de Cruzeiro do Sul neste ano letivo. A Creche Ambrozina de Negreiros Lima Verde, no bairro Miritizal,será a primeira da cidade a oferecer vagas para crianças a partir de um ano e meio até 3 anos de idade com um total de 180 vagas.

Outra inovação é o ensino de tempo integral nas escolas de Ensino Fundamental I, Rita de Cássia, no bairro Cruzeirão, e Terezinha Saavedra, no Saboeiro. Os estudantes permanecerão nas instituições das 7h às 14h. Para proporcionar um ambiente adequado, as unidades de ensino estão passando por reformas e melhorias estruturais. O investimento total, inclui a renovação do espaço e a compra de nova mobília que ultrapassa os R$ 2 milhões.