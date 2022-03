Mais de 3 mil alunos voltam às aulas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino em Sena Madureira

O retorno das atividades presenciais era aguardada com bastante expectativa pela comunidade escolar no vale do Iaco – Fotos: Lucas Costa – Ascom

As escolas da rede municipal de ensino deram início ao ano letivo nesta segunda-feira (14) garantindo o retorno das aulas presenciais para mais de 03 mil alunos em Sena Madureira.

Para ofertar o máximo de comodidade possível e uma educação de qualidade no município, o Prefeito Mazinho Serafim, o vice-prefeito Gilberto Lira e o Secretário de Educação, Altemir Lira, investiram quase R$ 1 MILHÃO na aquisição de materiais e equipamentos para todas as unidades de ensino, além disso, as escolas dispõe de alimentação suficiente em suas dispensas.

A Subsecretária de Educação, Sheilene Araújo, juntamente com a Coordenadora Fabrícia Pinto, e a Assessora Pedagógica, Leila Almeida, visitaram algumas escolas municipais para acompanhar o início das aulas. “Com muita alegria a pasta de educação retorna com as aulas presenciais, que era um verdadeiro sonho para nossa equipe. Pedimos aos pais total apoio no que se refere à presença das crianças nas escolas. Vamos continuar mantendo todos os protocolos de segurança de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, que seja um ano próspero e abençoado para todos nós”, disse Sheilene Araújo.

Vale destacar que as escolas Iracema D’ávila Modesto, Eliziário Távora, Chapéuzinho Vermelho e a Creche Municipal Criança Feliz, não iniciaram as aulas nesta presente data, mas confirmaram o início para a próxima segunda-feira (21). O retorno das atividades presenciais era aguardada com bastante expectativa pela comunidade escolar no vale do Iaco.

