Alunos da Escola Maria Ferreira em Assis Brasil terão aulas de capoeira em novo projeto educacional

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação realizou, nesta quinta-feira, 29, uma formação dos gestores escolares e coordenadores administrativos das escolas da rede municipal voltada para a preparação da 1ª etapa do Censo Escolar 2025, referente à Matrícula Inicial.

A atividade ocorreu no prédio do NAPI, localizado no Bairro da Várzea.

O encontro reuniu representantes de diversas unidades escolares e teve como objetivo garantir o correto preenchimento dos dados no Sistema Educacenso, conforme previsto pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- Inep.

Segundo José Benedito, responsável técnico pelo Censo no município, a formação é um passo essencial para garantir a qualidade do trabalho. “A formação é essencial porque o Censo não é apenas uma exigência legal, ele é uma fotografia fiel da nossa educação. Com dados corretos, conseguimos garantir mais recursos, melhorar nossas ações e pensar políticas públicas que realmente alcancem quem precisa.”

O Censo Escolar é o principal instrumento de levantamento de dados da educação básica no Brasil. Reúne informações sobre matrículas, estrutura física das escolas, profissionais da educação e outros indicadores fundamentais para o planejamento educacional.

Para a secretária de Educação, Rosa Lebre, a participação das escolas nesse processo é estratégica. “Cada dado informado representa uma criança, um profissional, uma escola. Por isso, investir na formação das equipes é também investir em uma educação pública mais justa e organizada para todos. A gestão do prefeito Zequinha Lima tem priorizado ações que garantam mais organização, qualidade e responsabilidade no trabalho com os dados educacionais. Com a formação concluída, o município reafirma seu compromisso com uma educação pública forte”, enfatiza a secretária.