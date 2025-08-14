Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Educação

Aluna do município de Assis Brasil representará o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente

Publicados

14 de agosto de 2025

Educação

A jovem Emilly da Cunha Silva, de 13 anos, estudante do Colégio Estadual Joaquim Rodrigues Cartilha — localizado no Ramal, a cerca de 14 km de Assis Brasil — conquistou um feito marcante nesta terça-feira (13). Com o apoio total da direção da escola, sob a liderança da professora Ivanir Oliveira de Lima, Emilly foi selecionada para representar o Acre na Conferência Nacional pelo Meio Ambiente, que será realizada em Brasília.

Na etapa estadual, realizada em Rio Branco, a estudante apresentou o projeto “Arborização Sustentável”, que busca conscientizar alunos sobre a importância da preservação ambiental e incentivar ações práticas, como o plantio de árvores e o cuidado com áreas verdes.

A competição reuniu escolas estaduais de todo o Acre. Após as apresentações, Emilly conquistou vaga entre os 10 delegados que representarão o estado no evento nacional.

Para a jovem, a oportunidade é a prova de que a juventude do interior também está comprometida com a causa ambiental.

“Fico feliz em poder levar o nome de Assis Brasil e do meu colégio para um evento tão importante. Quero mostrar que pequenas ações podem gerar grandes mudanças”, afirmou.

A Conferência Nacional pelo Meio Ambiente reunirá representantes de todo o Brasil para debater soluções e estratégias de preservação, reforçando o papel da educação na construção de um futuro sustentável.

