Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo
A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo o Brasil que estão na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A transmissão acontece ao vivo, das 13h às 18h (horário de Brasília), pelo canal da Afya no YouTube, reunindo alguns dos professores mais reconhecidos do país em uma programação dinâmica, com dicas práticas, revisões de conteúdo e estratégias de prova.
Em Cruzeiro do Sul, no momento do cadastro, o participante deve selecionar Afya Cruzeiro do Sul como unidade de referência. As inscrições estão abertas no site info.afya.com.br/aulao-enem.
A programação vai abordar as disciplinas mais cobradas no ENEM, como Redação, Matemática e Física, com professores que acumulam ampla experiência em pré-vestibulares e ensino de alto desempenho. Entre os convidados estão Fernando Melo, especialista em Redação e Literatura; Jaguar Neto, professor de Matemática com mais de 20 anos de experiência; Pedro Patriota, que abordará o tema “Eletricidade” na Física; e Ivys Urquiza, criador do método “Top 3 + Cobrados”, Google Certified Innovator e Embaixador do YouTube EDU.
“O Aulão ENEM Afya é uma oportunidade para que jovens de todo o país, especialmente da nossa região, tenham acesso a um conteúdo de qualidade, preparado por professores experientes e com foco nas reais demandas do exame”, afirma Simone Rigo, diretora da Afya Cruzeiro do Sul. “Nosso propósito é democratizar o acesso ao conhecimento e contribuir para que mais estudantes conquistem seus objetivos acadêmicos.”
Com conteúdos objetivos, linguagem acessível e abordagem prática, o Aulão ENEM Afya busca oferecer uma experiência completa de aprendizado, ajudando os participantes a revisar conceitos essenciais e fortalecer a autoconfiança antes das provas.
Afya Amazônia
A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento dos alunos destaque nos simulados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). O evento celebrou o esforço, o comprometimento e a dedicação de estudantes e educadores que vêm se destacando nos indicadores de qualidade da educação no município.
Durante a solenidade, cada aluno que obteve desempenho de destaque recebeu uma premiação em dinheiro no valor de R$ 200,00, como forma de incentivo e valorização de seu empenho nos estudos. Além disso, os professores responsáveis pelos alunos premiados foram contemplados com R$ 100,00 por aluno, reconhecendo o papel essencial do educador no processo de ensino e nos resultados obtidos.
A iniciativa tem como objetivo estimular a busca pela excelência no aprendizado, fortalecer o engajamento dos estudantes e professores e reforçar o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade e com resultados concretos.
A Secretária Municipal de Educação, [inserir nome, se desejar], destacou que ações como essa motivam os alunos a se dedicarem ainda mais e demonstram o comprometimento da administração com o futuro das crianças e jovens de Epitaciolândia.
O prefeito Sérgio Lopes parabenizou todos os envolvidos e reafirmou que investir na educação é investir no desenvolvimento do município:
“Estamos reconhecendo o mérito e o esforço de quem faz a diferença dentro da sala de aula. Cada avanço é resultado de muito trabalho, dedicação e amor pela educação.”
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Epitaciolândia segue reafirmando sua política de valorização da educação, incentivando o mérito estudantil e fortalecendo o compromisso com o futuro das novas gerações.
Parabéns aos alunos, professores e a toda equipe escolar por mais essa conquista que reflete o empenho coletivo em prol da educação do nosso município!
