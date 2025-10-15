Afya realizará Aulão ENEM gratuito e on-line para estudantes de Cruzeiro do Sul. Evento será transmitido ao vivo

A Afya promove, nesta sexta-feira (17), o Aulão ENEM Afya, um evento gratuito e on-line voltado a estudantes de todo o Brasil que estão na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A transmissão acontece ao vivo, das 13h às 18h (horário de Brasília), pelo canal da Afya no YouTube, reunindo alguns dos professores mais reconhecidos do país em uma programação dinâmica, com dicas práticas, revisões de conteúdo e estratégias de prova.

Em Cruzeiro do Sul, no momento do cadastro, o participante deve selecionar Afya Cruzeiro do Sul como unidade de referência. As inscrições estão abertas no site info.afya.com.br/aulao-enem.

A programação vai abordar as disciplinas mais cobradas no ENEM, como Redação, Matemática e Física, com professores que acumulam ampla experiência em pré-vestibulares e ensino de alto desempenho. Entre os convidados estão Fernando Melo, especialista em Redação e Literatura; Jaguar Neto, professor de Matemática com mais de 20 anos de experiência; Pedro Patriota, que abordará o tema “Eletricidade” na Física; e Ivys Urquiza, criador do método “Top 3 + Cobrados”, Google Certified Innovator e Embaixador do YouTube EDU.

“O Aulão ENEM Afya é uma oportunidade para que jovens de todo o país, especialmente da nossa região, tenham acesso a um conteúdo de qualidade, preparado por professores experientes e com foco nas reais demandas do exame”, afirma Simone Rigo, diretora da Afya Cruzeiro do Sul. “Nosso propósito é democratizar o acesso ao conhecimento e contribuir para que mais estudantes conquistem seus objetivos acadêmicos.”

Com conteúdos objetivos, linguagem acessível e abordagem prática, o Aulão ENEM Afya busca oferecer uma experiência completa de aprendizado, ajudando os participantes a revisar conceitos essenciais e fortalecer a autoconfiança antes das provas.

Afya Amazônia

A Afya tem uma forte relação com a Amazônia, com 16 unidades de graduação e pós-graduação na Região Norte. O estado do Acre conta com uma instituição de graduação (Afya Cruzeiro do Sul). Tem ainda oito escolas de Medicina em outros estados da Região: Amazonas (2), Acre (1), Pará (4), Rondônia (2) e Tocantins (3). Além delas, a Afya também está presente na região com 3 unidades de pós-graduação médica nas capitais Belém (PA), Manaus (AM) e Palmas (TO).