Zequinha Lima realiza Carnaval Cultural Magid Almeida com bandas e desfile de escola de samba em Cruzeiro do Sul

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar de 10 a 13 de fevereiro, no Gamelão da Praça Orleir Cameli, o Carnaval Cultural Magid Almeida 2024, que contará com bandas, desfile de escola de samba, de blocos, escolha da realeza e do melhor bloco.

A programação completa do evento será lançada nesta quinta-feira, 25, no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho, as 17 horas, pelo prefeito Zequinha Lima.

A escolha da Rainha, Rainha Gay e Rei Momo será realizada no dia 9, no Esquenta do Carnaval, no Complexo Esportivo as 21 horas. Nas demais noites a festa momesca será no Gamelão até as 3 horas da manhã.

Este ano haverá desfile da Escola de Samba Verde Rosa, concurso de blocos carnavalescos e outras atrações, que serão anunciadas nesta quinta-feira pelo prefeito Zequinha Lima.