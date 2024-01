Zequinha Lima lança Carnaval Cultural Magid Almeida 2024 com bandas e desfile de escola de samba

A prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar de 10 a 13 de fevereiro, no Gamelão da Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade,o Carnaval Cultural Magid Almeida 2024, que contará com bandas, desfile de escola de samba, de blocos, escolha da realeza ,do melhor bloco e fantasia infantil com premiações. A programação do evento foi lançada nesta quinta-feira, 25, no início da noite, no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho, pelo prefeito Zequinha Lima.

A escolha da Rainha, Rainha Gay e Rei Momo será realizada no dia 9, no Esquenta do Carnaval, no Complexo Esportivo as 21 horas.

A novidade agradou os frequentadores do Complexo, como Claire Oliveira. ” A gente, que faz atividade física aqui gostou desse lançamento aqui e da escolha da realeza também. Eu gosto do carnaval, que é um momento de descontração mas tem que ser com moderação”, contou ela.

A primeira noite de Carnaval será no sábado,10, no Gamelão no Centro, com o destaque do concurso de blocos carnavalescos, seguido de shows com artistas locais e a presença da banda Trio Furacão. A programação tem início às 21 horas e se estende até as 3 horas da manhã.

No domingo, 11, haverá a matinê de carnaval Baile Infantil a partir das 17 horas, oferecendo diversão para os pequenos foliões. Além disso, estão programadas apresentações de artistas locais e novamente a participação da banda Trio Furacão até as 3.

A segunda-feira, 12, reserva o Desfile da Escola de Samba Verde e Rosa, enaltecendo uma das grandes tradições carnavalescas do município. O último dia, 13, terça-feira, haverá outra matinê de carnaval Baile Infantil a partir das 17. As 21 horas tem início a última noite de Carnaval 2024, terminando novamente às 3 horas.

Concursos e premiações de R$ 9 mil

O Carnaval 2024 de Cruzeiro do Sul terá três concursos com premiações que somam R$ 9 mil : da realeza, dos blocos carnavalescos e de fantasia infantil.

O concurso de blocos vai premiar até o 3º colocado e o grande vencedor ganha R$ 2,5 mil. O segundo lugar vai levar R$ 1,5 mil e o terceiro ganha R$ 1 mil.

Os vencedores na categoria rainha do carnaval, rei momo e rainha gay do carnaval levarão como prêmio R$ 1 mil em dinheiro, cada.

Para o concurso de melhor fantasia infantil, a premiação será de R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro lugar.

Os interessados nos concursos devem procurar a Secretaria Municipal de Cultural, no prédio da prefeitura de Cruzeiro do Sul, no Bairro Miritizal, para realizar suas inscrições. Para participar da competição das fantasias infantis, as inscrições poderão ser durante as matinês nos dias 11 e 13.

Artistas

O secretário de Cultura, Aldemir Maciel destaca que 60 artistas se revezarão no palco nas 4 noites do Carnaval, incluindo bandas, cantores e Djs.

“Teremos artistas renomados incluindo a banda Trio Furacão de Rio Branco, a banda Conexão (com Nielsom, Nil Salgado, Cleicy Santana). Os cantores Theo Lins e Vanete Lima também serão atrações, além dos grupos de dança Tucumã, Triplo X, Explosão de Ritmos e Show de Ritmos, DJs Alemão, Cleudo, Bargado e Nando”, elencou Aldemir.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou que as tratativas com a segurança pública já foram feitas no sentido de garantir a tranquilidade para os foliões. Ele destaca que haverá muitas atrações e novidades.

“A diversidade de atrações promete agradar a todos os públicos. Teremos uma grande estrutura com muitas novidades e atrações. A Escola de samba Verde Rosa e os blocos vão se apresentar. Há bandas locais e de fora, com instrumentos de sopro. Haverá premiação de R$ 9 mil nos 3 concursos e o Carnaval movimenta a economia. Teremos 90 empreendedores com que vão ganhar seu dinheiro. A festa começa às 21 horas e vai até as 3 da manhã no Gamelão no Centro da cidade. Então todos convidados,” chamou o prefeito Zequinha Lima.

Empreendedores

Cerca de 90 empreendedores estarão no espaço do Carnaval Cultural Magid Almeida em Cruzeiro do Sul. São 70 restaurantes, lanches trailer, e outros 20 vendedores de pipoca, adereços e outros itens.

Homenagem

O filho do Homenageado do Carnaval de Cruzeiro do Sul, que é o empresário já falecido Magid Almeida, o músico Halid Almeida, diz que o evento sempre emociona a ele e aos irmãos. O Carnaval tem esse nome em lei aprovada na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

“O sentimento é de orgulho, emoção,alegria e saudade. Agradecemos ao prefeito Zequinha Lima, que a cada ano realiza um carnaval melhor “, concluiu Halid.