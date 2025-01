Zequinha Lima inicia preparação do Carnaval 2025, que será realizado na praça Orleir Cameli

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, iniciou a preparação do carnaval 2025, que será realizado na praça Orleir Cameli, no Centro, nos dias 1, 2, 3 e 4 de março. A programação e atrações do evento serão definidas e posteriormente divulgadas pelo Prefeito Zequinha Lima.

De acordo com o secretário de Cultura Flávio Rosas, a primeira reunião com o prefeito, nesta sexta-feira, 24, para tratar do assunto foi muito proveitosa.

“O prefeito Zequinha Lima convocou os secretários para uma conversa e determinou a realização do Carnaval de 2025. Serão quatro dias de festa e ele vai estipular a comissão organizadora do nosso Carnaval. De acordo com a determinação do prefeito, será no centro da cidade mesmo, no sábado, domingo, segunda e terça”, explicou o secretário.

No ano passado cerca de 10 mil pessoas por noite passaram pelo carnaval de Cruzeiro do Sul na praça Orleir Cameli. O evento contou com bandas, desfile de escola de samba, de blocos , concursos e escolha da realeza,com premiações que alcançaram R$ 9 mil. 60 artistas se revezaram no palco e 90 empreendedores estiveram no espaço do Carnaval Cultural Magid Almeida, no Centro de Cruzeiro do Sul.