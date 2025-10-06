Tradição e emoção marcam a Cavalgada Cavaleiro Metal no 9º Festival da Banana de Rodrigues Alves

A tradicional Cavalgada Cavaleiro Metal marca a 9ª edição do Festival da Banana 2025, reunindo cavaleiros, famílias e moradores de Rodrigues Alves em um momento de celebração da cultura e da tradição local. O evento percorreu as principais ruas da cidade, trazendo alegria, animação e fortalecendo o espírito comunitário.

Durante os quatro dias de festival, o público pôde prestigiar shows musicais, o rodeio, a escolha da Rainha do Festival e atividades culturais que valorizam a produção local de banana e o turismo da região. Para o prefeito Salatiel Magalhães, a realização do festival é uma oportunidade de movimentar a economia local e promover a cultura do município.

Cavalgada reforçou a tradição e o amor pelas raízes do campo, consolidando o Festival da Banana como um dos principais eventos do calendário cultural de Rodrigues Alves.