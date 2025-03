Terceira noite de Carnaval em Cruzeiro do Sul teve desfile da Escola de Samba Verde Rosa, do bairro da Baixa

Fundada há 40 anos a Escola de Samba Verde Rosa, do bairro da Baixa, desfiliou na noite desta terça-feira, 3, no Carnaval 2025 de Cruzeiro do Sul .Com o tema O mundo encantado da criança a Escola contou com 4 carros alegóricos, e 300 brincantes. Entre os participantes, funcionários e pacientes do Centro de Atenção Psicossocial- Caps Nauas.

Os membros da Escola de Samba mantiveram ensaios três vezes por semana no próprio bairro da Baixa e na Praça Orleir Cameli e fizeram bonito na apresentação. Depois que ficou um tempo parada esta é a segunda vez que a Verde Rosa desfila no município.

“Estamos hoje cumprindo o nosso compromisso com a cultura de Cruzeiro do Sul, que é manter essa tradição das escolas de samba, que por um bom período ficaram paradas e desde o ano passado, que a Escola de Samba Verde Rosa foi resgatada. Estamos mantendo essa atividade dentro do calendário cultural de Cruzeiro do Sul. A gente está trazendo essa mensagem, observando o pensamento das crianças, que é um pensamento sem maldade, de um mundo melhor, de um mundo mais inclusivo, sem os preconceitos da vida, sem as violências da vida”, relatou o presidente Charles André

O mestre sala Zé Carlos Silva dos Santos, que também é montador dos carros alegóricos, desfila há 35 anos pela Verde Rosa. Conta que ficou orgulhoso com o resultado na avenida.

“Eu já tenho 35 anos de mestre de sala e já participei na bateria também. Deu a chuvinha mas passou e estou muito feliz de receber o aplauso dessa gente que veio aqui assistir porque apresentamos o melhor do samba no pé”, relatou

Professora Selene Lourenço da Silva, que acompanha há muitos anos o carnaval de Cruzeiro do Sul destaca que o desfile é uma atração especial do período. “ Esse resgate da cultura, do carnaval, das escolas de samba, dos blocos é muito importante porque carnaval é vida, carnaval é folia, carnaval é participação do povo”, enfatizou

Atrações

O cantor Bruno Barro e banda de Rio Branco Trio Furacão, de Rio Branco, são atrações desta segunda-feira. Bruno conta que a cada ano, a emoção é diferente. “A gente que busca trazer novidades, fazer inovação. E, cara, cada ano acompanhando a modernidade, acompanhando as tendências que rolam em todo carnaval. E a gente busca trazer isso para Cruzeiro do Sul.A gente trouxe uma metalera, trouxe sax, trombone, trompete, para fazer um carnaval mais original. Usando uma repaginada na banda. A prata da casa sendo valorizada é melhor ainda, então a gente fica muito feliz”, pontuou

O prefeito Zequinha Lima avalia que todo o esforço da prefeitura de Cruzeiro do Sul e governo do Estado está garantindo um Carnaval seguro e tranquilo para as famílias.

“O carnaval prossegue muito animado com o pessoal elogiando sobretudo a segurança, e tudo aquilo que a prefeitura tem proporcionado nesse Carnaval Magí de Almeira. É importante destacar o envolvimento de todos os nossos empreendedores, destacar a parceria com o Governo do Estado através das forças de segurança para garantir que a alegria do fulião possa se dar de forma segura aqui no Centro Cultural. Nós contratamos mais 40 seguranças. O mais importante disso tudo é que o cruzeirense compareceu, está comparecendo aqui à praça para participar dessa alegria. Amanhã nós vamos estar no encerramento com a matinê infantil a partir das 17 horas e à noite o grande encerramento até às 3 horas da manhã . Outro detalhe importante Aqui a gente tem em torno de 70 micro empreendedores que estão trabalhando aqui entre restaurantes, vendedores de bebida, ambulantes, todos eles cadastrados.Ou seja, o carnaval a gente aproveita também para dar oportunidade aos pequenos negócios aos pequenos empreendedores pra também ganharem uma grana extra, uma grana a mais. Então isso é importante porque, além de você proporcionar alegria, o folião a gente proporciona também oportunidade de negócio para muita gente”, concluiu o prefeito Zequinha Lima.