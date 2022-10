Show de Amado Batista e concurso de beleza são atrações do 9º Festival do Abacaxi em Tarauacá, no AC — Foto: Divulgação/Instagram @amadobatistaoficial

O Festival do Abacaxi entra em sua 9ª edição e, este ano, a programação conta o show do artista nacional Amado Batista, em Tarauacá, interior do Acre. O evento começou nessa sexta-feira (7) e vai até este domingo (9), encerrando com a apresentação do cantor de música romântica e brega.

Conhecida por ser a ‘terra do abacaxi gigante e das mulheres bonitas’, Tarauacá é o quarto município mais populoso do Acre, com mais de 43,7 mil habitantes.

De acordo com a organização do evento, a proposta é valorizar a agricultura familiar tarauacaense e movimentar a economia da cidade, além de incentivar o turismo na região.

Além de evidenciar a produção agrícola da região, o festival conta com culinária típica, exposições, show nacional e o concurso de beleza que vai eleger a garota e o garoto Abacaxi. O evento acontece na Praça Alton Furtado, no Centro da cidade.

Festival tem ainda o concurso do maior abacaxi da região — Foto: Arquivo/Prefeitura de Tarauacá

Outra tradição é o concurso do abacaxi mais pesado. Este ano, o primeiro colocado vai ganhar um prêmio de R$ 7 mil, segundo R$ 4 mil e terceiro R$ 3 mil.

A principal atração musical do festival chegou a ser alvo de investigação do Ministério Público Estadual (MP-AC) por causa do valor do cachê. É que a prefeitura da cidade vai pagar R$ 260 mil para Amado Batista cantar por 80 minutos.

Mas, de acordo com a prefeitura, a realização do evento foi possível por conta do apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do governo do estado que repassou, via termo de convênio, o valor de R$ 250 mil para pagar o show do artista Amado Batista. Além disso, a prefeitura entra com uma contrapartida de R$ 10 mil do município. Com informações do G1 Ac.

Candidatas que concorrem ao título de Garota Abacaxi — Foto: Alef Diaz/Arquivo pessoal

Confira a lista das candidatas que concorrem ao título de garota Abacaxi:

Camila Vitória Soares da Silva, 20 anos.

Simiane Mourão das Chagas, 21 anos.

Nataliane de Matos Mourão, 19 anos.

Isis Vitória de Araújo Santana, 19 anos.

Maria Ariele Martins da Costa, 27 anos.

Candidatos que concorrem ao título de Garoto Abacaxi — Foto: Alef Diaz/Arquivo pessoal

Confira a lista dos candidatos que concorrem ao título de garoto Abacaxi:

Rômulo Viana Araújo, 19 anos.

Ivonilton Oliveira Frota, 25 anos.

Thiago Melo de Sousa, 18 anos.

Thiago da Silva Alves, 20 anos.

Ismael Nascimento Hespanhol, 23 anos.