Show da Pitty é cancelado no Acre por falta de voos: ‘esbarramos no isolamento’, diz empresário

G1 Acre – Uma das apresentações musicais mais aguardadas no Acre para este ano, o show da cantora Pitty, agendado para o dia 26 de agosto, foi cancelado por falta de voos para a capital Rio Branco. A organização do evento divulgou, nessa quarta-feira (2), uma nota confirmando o cancelamento. Veja nota na íntegra abaixo.

A artista faria um show no estacionamento do Via Verde Shopping. A artista está em turnê pelo Brasil em comemoração aos 20 anos do álbum de estreia “Admirável Chip Novo”, que ajudou a tornar a cantora uma das maiores representantes do rock brasileiro contemporâneo e vendeu 250 mil cópias em 2003.

Ainda na nota, a Cê Acredita Eventos, produtora responsável pela show, disse que a artista não possui mais espaço na agenda e, com isso, não conseguirá uma nova data para apresentação no estado acreano este ano.

“As companhias aéreas reduziram drasticamente a quantidade de voos, causando um verdadeiro colapso para quem pretende chegar ou sair do Acre, tornando impossível atender a todos os trechos, quantidades, datas e horários contratados”, diz parte da nota.

A data da apresentação ainda consta na agenda da artista. Como mostra a imagem abaixo

As empresas aéreas Latam e Gol são as únicas que operam no estado acreano. A Azul deixou de operar em 2016. Em março deste ano, com o objetivo de ampliar a mobilidade aérea entre Acre, a Secretaria de Assuntos Federativos do Estado se reuniu com representantes da companhia aérea com intuito de alinhar a volta dos voos na região.

Entramos em contato com a assessoria de comunicação da artista e aguarda retorno. A reportagem também pediu um posicionamento das empresas aéreas e aguarda retorno.

A produtora Cê Acredita Eventos disse no comunicado que vai divulgar, em breve, as informações do reembolso para os fãs que compraram ingresso.

Pelas redes socais, Gabriel Santos, um dos organizadores do show, lamentou a situação. “Sabe o que é pior sobre o cancelamento do show da Pitty? É que sempre diziam que o rock não dá público no Acre. Lançamos o show e provamos o contrário. Cachê pago, melhor lugar da cidade reservado pro show. Esbarramos onde? no Isolamento do nosso querido Acre”.

Debate

Ainda em maio deste ano, mais de 60 parlamentares se reuniram na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) para debater o desenvolvimento e dificuldades de acesso a estados da região Norte. Os debates ocorrem durante mais um encontro do da Associação do Parlamento Amazônico, que é um grupo da Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Cada estado aponta o que deve ser debatido para aquela região e um relatório é montado para ser entregue ao presidente Lula. Além da particularidade de cada estado, um assunto unânime entre os deputados da região Norte é a questão da logística – com alto preço de passagens áreas e a dificuldade de acesso até a capitais de estados nortistas.

Nota da organização do evento na íntegra:

Infelizmente o show da Pitty no Acre está cancelado!

Apesar do sucesso de vendas de ingressos no Acre, a Cê Acredita eventos comunica o cancelamento do show previsto para o dia 26 de agosto, em razão da suspensão de voos feitos pelas empresas de linhas aéreas para a cidade de Rio Branco.

As companhias aéreas reduziram drasticamente a quantidade de voos, causando um verdadeiro colapso para quem pretende chegar ou sair do acre, tornando impossível atender a todos os trechos, quantidades, datas e horários contratados.

A artista, que está em turnê, não possui outras datas disponíveis para 2023. Esperamos que no futuro breve esse show possa acontecer.

Pedimos desculpas pelos transtornos e asseguramos que em breve serão divulgadas as informações de reembolso na página da cê acredita eventos no instagram: @ceacreditaeventos