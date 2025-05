Segunda noite do Carnavassis 2025 atrai grande público e anima Assis Brasil com muita música e alegria

A segunda noite do Carnavassis 2025, realizada neste sábado (17), foi marcada por muita animação, música e a presença de autoridades políticas de destaque. A Praça Central de Assis Brasil voltou a ser o ponto de encontro da população, que celebrou mais uma noite de festa com segurança, estrutura e organização.

O grande destaque da noite foi o show da banda Lambasaia, que levou o público ao delírio com seus maiores sucessos e um repertório contagiante. A apresentação foi um dos momentos mais aguardados do evento e reafirmou o Carnavassis como uma das maiores festas populares da região.

Promovido pela Prefeitura de Assis Brasil, o evento conta com o apoio do Sebrae e do Governo do Acre, fortalecendo o turismo, incentivando a economia local e valorizando a cultura regional. A iniciativa beneficia diretamente pequenos empreendedores e movimenta diversos setores do município.

Entre os presentes na noite de sábado, estiveram o vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita,

Carlinhos do Pelado prefeito de Brasileia, os deputados estaduais Edvaldo Magalhães e Tadeu Hassem, além do prefeito anfitrião, Jerry Correia.

Durante sua fala, Jerry destacou a importância das parcerias institucionais e do trabalho conjunto entre os municípios:

“É uma alegria imensa ver Assis Brasil cheia de vida, com nossa população e visitantes celebrando essa grande festa. Agradeço ao Sebrae, ao Governo do Estado e aos colegas gestores e parlamentares que estão aqui. Essa união é fundamental para que possamos seguir promovendo eventos de qualidade e fortalecendo nossa região.”

A programação do Carnavassis 2025 segue neste domingo (18), com grandes atrações e a expectativa de encerrar o evento com grande sucesso.