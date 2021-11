Secretário Daniel Herculano recebe a visita da Miss e Mister Beleza Negra 2021, de Sena Madureira

Campanha com sorteio de prêmios será lançada nesta quinta-feira com o objetivo de atrair a população para o comércio no centro da cidade – Foto: Reprodução

Como forma de aquecer o comércio e atrair a atenção da população, os comerciantes do Aquiri Shopping, localizado no Centro de Rio Branco, promovem a 1º edição do “Natal Aquiri Shopping”, com sorteio de prêmios para compras nas lojas participantes da promoção.

A campanha será lançada nesta quinta-feira no Aquiri Shopping. Cerca de 30 lojistas já estão credenciados, serão oferecidos 30 prêmios ou vale compras no valor de R$ 200 cada para quem comprar nas lojas participantes da promoção, o sorteio vai acontecer dia 30 de dezembro, às 17 horas.

O presidente do Sindicato dos Camelôs e Feirantes, José Carlos dos Santos, o Juruna, explica que a ideia de fazer essa campanha tem como base o sucesso de anos anteriores com o Natal no Calçadão, que era realizado pela Prefeitura de Rio Branco e o Sindicato.

“As outras edições foram um sucesso, sempre trazia muita gente aqui pro centro da cidade, o comércio ficava aquecido, agora estamos fazendo por nossa conta, vamos ornamentar o Shopping, nossas lojas e fazer essa campanha com sorteio de prêmios como forma de atrair as pessoas a virem fazer as suas compras aqui no Aquiri Shopping, estamos confiantes que vai dar certo, pedimos as pessoas que venham nos visitar, temos muitas coisas boas, com preços justos e atrativos, e agora com sorteios de muitos prêmios, vale a pena!”, disse Juruna.

A iniciativa é do Sindicato dos Camelôs e Feirantes (Sincafe) e conta com parceria do Sebrae e da Prefeitura de Rio Branco.

O Aquiri Shopping foi inaugurado em dezembro de 2020 e reúne cerca de 400 comerciantes no calçadão, no Centro de Rio Branco.

SERVIÇO

O que? : Campanha Natal no Aquiri Shopping.

Quando: começa quinta-feira, 11 de novembro.

Onde? Aquiri Shopping, Centro de Rio Branco.

Contato: Juruna – 99986-1313.

E Veja Também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vice-governador Wherles Rocha (PSL) e sua irmã, a pré-candidata ao governo Mara Rocha (PL), usaram suas redes sociais para gravar uma live e juntos debateram diversos problemas relacionados ao governo de Gladson Cameli (PP) e as inúmeras operações que vem sendo realizados ao longo da gestão de Gladson Cameli. Mara Rocha (PL) que é cotada para disputar o Palácio Rio Branco em 2022, não poupou críticas ao que chamou de Governo da corrupção e destacou que o governo Gladson (que tanto criticou o PT) tem superado em se tratando de corrupção.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Página do Instagram 3 de Julho Noticias

Veja o Vídeo:

Veja-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe

Veja-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Veja-se na Página do Instagram 3 de Julho Noticias, seja membro e compartilhe