Rolinhas do Coronel: Bloco mais antigo e tradicional de Brasileia arrasta multidões de foliões na fronteira

Assessoria – A praça Orleir Cameli recebeu um grande público, na noite deste domingo, 11, durante a segunda noite de programação do Carnaval Cultural Magid Almeida realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Milhares de foliões marcaram presença, alegrando os empreendedores que aproveitam a festa para comercializar alimentos, bebidas e outros itens.

São mais de 70 empreendedores. Com apenas dois dias de festa, os vendedores já afirmam que estão satisfeitos com a movimentação em seus empreendimentos.

O Giovane Maciel sempre aproveita os eventos culturais para faturar a renda da família. Ele diz que o carnaval deste ano já está superando suas expectativas.

“Tudo que o folião precisar para se divertir nós temos aqui: cerveja suja, corote, bebida doce, com sal, com limão, tudo nós temos. Estamos vendendo bem, estou muito satisfeito. O prefeito Zequinha Lima está acertando na organização. Tanto do Festival da Farinha fiz um elogio pra ele e agora do mesmo jeito, porque dependemos da boa organização para faturar”, afirmou Geovane.

O José Maria Mendes esgotou todo estoque de espetinhos antes das 23 horas deste domingo e disse que vai ampliar a oferta nas próximas noites.

“A venda está maravilhosa, acabou tudo e amanhã vou dobrar a quantidade. Como estou fazendo um tratamento de saúde, estou precisando, por isso estou trabalhando muito. Mas graças a Deus, está dando tudo certo. O carnaval está nota 10”, destacou José Maria.

O secretário de cultura do município, Aldemir Maciel, avaliou os primeiros dias de carnaval de forma muito positiva.

“Fazemos uma avaliação altamente positiva desas primeiras noites. Uma primeira etapa vencida e a gente agradece muito a quem valoriza o nosso trabalho da prefeitura. Estamos proporcionando um carnaval de muita alegria, muita diversão, gerando renda e levando alegria para as famílias do Juruá”, disse.

Folia com muita segurança

A parceria entre a prefeitura e as instituições de segurança garante um carnaval sem violência em Cruzeiro do Sul. Nas duas primeiras noites não houve ocorrências no local onde a feste é realizada.

Além da presença de equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço Móvel de Urgência – Samu, de 40 seguranças particulares contratados pelo município, a Polícia Militar faz o policiamento com efetivo para evitar qualquer ocorrência. São 70 homens no período.

“Estamos com policiamento reforçado para todas as noites e esperamos que todos venham para se divertir. Graças a Deus, até o momento, nenhuma ocorrência grave foi registrada. No trânsito também estamos com a segurança reforçada e as pessoas têm colaborado. Temos um número de policiais suficiente para qualquer situação que garante a segurança da população”, ressaltou o subcomandante do 6⁰ Batalhão da Polícia Militar, capitão Magide Birimba.