Rodrigues Alves encerra programação do Novembro Negro com celebração cultural e valorização do legado afro-brasileiro

A Prefeitura de Rodrigues Alves, por meio das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente, em parceria com a Associação das Mulheres Negras do Acre, realizou na manhã desta sexta-feira, 28, o evento de encerramento das ações do Novembro Negro no município.

A programação aconteceu na Quadra Coberta do Ginásio Poliesportivo Rodrigo Passarinho e reuniu alunos, gestores, representantes de movimentos sociais e comunidade em geral, em uma atividade dedicada ao Dia da Consciência Negra e à valorização do legado histórico de Zumbi dos Palmares.

Durante o evento, o público pôde prestigiar apresentações culturais e escolares, além de ações que promoveram o diálogo sobre identidade e resistência, com a participação de representantes de movimentos sociais e coletivos. A celebração contou ainda com mostras da cultura afro-brasileira, com exposição de arte, artesanato e gastronomia típica.

A ação reforça a importância da promoção de políticas públicas voltadas ao combate ao racismo, à valorização da diversidade e ao fortalecimento da identidade cultural do município.

A Prefeitura de Rodrigues Alves reafirma seu compromisso com a promoção da igualdade racial e a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.