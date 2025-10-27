“Rios de sabores”: Senac Acre apresenta pratos típicos na Semana da Gastronomia Regional

Iniciativa visa disseminar e celebrar a culinária brasileira, valorizando a cultura e os ingredientes de diferentes regiões do país – Assessoria/ Senac Acre

A riqueza da gastronomia do Acre ganhará destaque nacional durante a Semana da Gastronomia Regional 2025, na quarta-feira, 29 de outubro, no Restaurante-Escola Senac Downtown, no Rio de Janeiro. Sob o tema “Rios de sabores: uma expedição gastronômica”, o evento levará ao público carioca pratos que traduzem a identidade e a sustentabilidade da culinária acreana, reconhecida por sua combinação de ingredientes autênticos e tradições indígenas, nordestinas e amazônicas.

A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Senac que visa disseminar e celebrar a culinária brasileira, valorizando a cultura e os ingredientes de diferentes regiões do país. Organizado em restaurantes-escola da instituição, o evento aproxima o público da identidade alimentar de cada estado através de almoços, aulas-show, oficinas e apresentações.

A chef e orientadora educacional do Senac Acre, Fernanda Ferreira, assina o cardápio do almoço e conduzirá uma aula-show com pratos emblemáticos, como a moqueca de pirarucu com banana-da-terra, em uma celebração da biodiversidade dos rios amazônicos. “O cardápio é uma obra-prima, pois cada prato conta uma história e valoriza nossa cultura e natureza”, disse.

Para o diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, a participação no evento representa mais do que uma vitrine gastronômica, mas também uma oportunidade de reconhecimento da cultura acreana no cenário nacional. “Essa participação reforça o papel do Senac como formador de profissionais que unem tradição e inovação desenvolvidas em nossas cozinhas pedagógicas no cenário nacional”, destacou.

Dividido em dois momentos, o evento inicia com um almoço, das 12h às 15h30, no Restaurante-Escola localizado na Avenida General Justo, 307, térreo, no Centro do Rio de Janeiro; e, à noite, das 19h às 20h30, no mesmo local, acontecerá uma aula-show, onde o público poderá conhecer de perto as técnicas e histórias por trás dos pratos acreanos.