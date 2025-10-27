Cultura
“Rios de sabores”: Senac Acre apresenta pratos típicos na Semana da Gastronomia Regional
Iniciativa visa disseminar e celebrar a culinária brasileira, valorizando a cultura e os ingredientes de diferentes regiões do país – Assessoria/ Senac Acre
A riqueza da gastronomia do Acre ganhará destaque nacional durante a Semana da Gastronomia Regional 2025, na quarta-feira, 29 de outubro, no Restaurante-Escola Senac Downtown, no Rio de Janeiro. Sob o tema “Rios de sabores: uma expedição gastronômica”, o evento levará ao público carioca pratos que traduzem a identidade e a sustentabilidade da culinária acreana, reconhecida por sua combinação de ingredientes autênticos e tradições indígenas, nordestinas e amazônicas.
A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Senac que visa disseminar e celebrar a culinária brasileira, valorizando a cultura e os ingredientes de diferentes regiões do país. Organizado em restaurantes-escola da instituição, o evento aproxima o público da identidade alimentar de cada estado através de almoços, aulas-show, oficinas e apresentações.
A chef e orientadora educacional do Senac Acre, Fernanda Ferreira, assina o cardápio do almoço e conduzirá uma aula-show com pratos emblemáticos, como a moqueca de pirarucu com banana-da-terra, em uma celebração da biodiversidade dos rios amazônicos. “O cardápio é uma obra-prima, pois cada prato conta uma história e valoriza nossa cultura e natureza”, disse.
Para o diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, a participação no evento representa mais do que uma vitrine gastronômica, mas também uma oportunidade de reconhecimento da cultura acreana no cenário nacional. “Essa participação reforça o papel do Senac como formador de profissionais que unem tradição e inovação desenvolvidas em nossas cozinhas pedagógicas no cenário nacional”, destacou.
Dividido em dois momentos, o evento inicia com um almoço, das 12h às 15h30, no Restaurante-Escola localizado na Avenida General Justo, 307, térreo, no Centro do Rio de Janeiro; e, à noite, das 19h às 20h30, no mesmo local, acontecerá uma aula-show, onde o público poderá conhecer de perto as técnicas e histórias por trás dos pratos acreanos.
Contação de Histórias Afro-Brasileiras fortalece identidade e ancestralidade em Rio Branco
Promover o reencontro com as raízes e valorizar a ancestralidade afro-brasileira. Esse é o propósito da contação de histórias “Oriki – do Orum ao Aiyê”, realizada pelo Grupo O Barulho do Acre, que percorre escolas da capital levando mitos, cânticos e narrativas que celebram a tradição oral africana.
As apresentações acontecem nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2025, nas escolas Marilda Gouveia, Serafim da Silva Salgado e Terezinha Miguéis, sempre no período da noite e com acessibilidade em Libras. De forma lúdica e envolvente, o projeto desperta o interesse de crianças, jovens e famílias, promovendo o diálogo sobre a presença africana na formação da identidade brasileira.
A ação integra o conjunto de atividades do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, que tem como missão formar público e ampliar o acesso da comunidade às manifestações culturais afro-brasileiras, fortalecendo o sentimento de pertencimento e a valorização dos povos tradicionais.
De acordo com Nathânia Oliveira, coordenadora do Ponto de Cultura Alamoju, o objetivo é “promover a valorização da cultura afro-brasileira e o fortalecimento da identidade negra na região de Rio Branco, por meio de ações culturais, educativas e formativas, voltadas à comunidade tradicional de matriz africana”.
Com financiamento da Prefeitura de Rio Branco e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura e do Programa Cultura Viva, o projeto é uma ação do Ponto de Cultura Alamoju Centro de Cultura e Pesquisa, com produção da Pé Rachado Produções e apoio de Abassa Orun Ibo Yeyeponda, Feremaac, Renafro Acre e do grupo O Barulho do Acre, conforme o Edital nº 11/2024 – Cultura Viva.
