Prova de três tambores faz parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Comissão de Três Tambores do Vale do Juruá realizará uma prova gratuita do esporte equestre três tambores em comemoração aos 121 anos do município. O evento será realizado no Rancho Duas Baias, localizado no Bairro São José, no dia 27 de setembro, sábado, às 17:00 horas com premiação de R$ 300 a R$ 3 mil.
As inscrições para as provas tiveram início na última quinta-feira ,18, e seguem até o dia 26, através do aplicativo horsesport. Mais informações podem ser obtidas com Fernando, por meio do contato 68 99989-6833 e Isis, 68 99916-2289.
Para participação das provas será necessário a apresentação dos exames Α.Ι.Ε, Anemia Infecciosa Equina, GTA, Guia de Transporte de Animal e Vacina Contra Influenza.
Isís Braga, Secretária da Comissão de Três Tambores do Vale do Juruá disse que a comissão está feliz com a inclusão da prova na programação. “A Comissão está muito feliz com apoio do município, para realizar esse grande evento. Ficamos gratos à gestão do Prefeito Zequinha Lima por estar olhando esse esporte do meio rural e sabemos que esse evento soma com o desenvolvimento social, econômico e cultural do município.”
Expo Fronteira promete movimentar Assis Brasil com tecnologia, negócios e qualificação profissional
A Prefeitura de Assis Brasil, em parceria com a Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre (Seict), está preparando uma programação especial que vai movimentar a cidade com oportunidades para empresários, trabalhadores, jovens e a comunidade em geral.
Entre as atividades, teremos rodadas de negócios com empresários, fortalecendo o setor produtivo local e incentivando novas parcerias comerciais. O Sistema Nacional de Empregos (Sine) também estará presente, oferecendo emissão de carteira de trabalho e dando entrada no seguro-desemprego para quem precisa.
Outro destaque será o Polo Digital, disponibilizando gratuitamente mais de 600 cursos técnicos em diversas áreas profissionais, uma oportunidade única para quem deseja se qualificar e ampliar suas chances no mercado de trabalho.
Para o público jovem, a inovação chega com a tenda de campeonatos de games, que além de muita diversão, contará com premiações para os participantes.
A programação inclui ainda uma feira de moveleiros e a mostra de produtos produzidos no Acre, valorizando os empreendedores e a criatividade local.
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Assis Brasil reafirma seu compromisso em trazer desenvolvimento, inovação e geração de oportunidades para toda a população.
