Projeto Som do Acre já definiu os 2 selecionados que irão compor o line-up do Festival Varadouro 2025
Crédito foto kaemize: Eden Carlos
O projeto Som do Acre já definiu os 2 selecionados que irão compor o line-up do Festival Varadouro 2025. Os artistas Duda Modesto e Kaemizê + convidados foram os escolhidos desta edição, conquistando espaço em um dos palcos mais importantes da música independente da região Norte.
Eles se apresentam no Festival Varadouro, que acontecerá nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2025, ao lado de outros nomes da cena nacional e regional.
O processo de seleção ocorreu após as mentorias formativas realizadas em setembro deste ano, que reuniram artistas locais e profissionais da cena nacional em encontros voltados para a gestão de carreira, estratégias de comunicação e fortalecimento da cadeia produtiva da música. A diversidade dos selecionados mostra a vitalidade da produção musical no Acre, que segue em constante renovação.
Os escolhidos desta edição irão se juntar às bandas Filomedusa, Los Chicos de Menezes e Maya Dourado, selecionadas no Som do Acre em 2024, reforçando a continuidade da proposta de valorizar e dar visibilidade à música autoral acreana.
Para a produtora cultural Karla Martins, da Eita Pau Produções, a escolha dos artistas reforça a missão do Som do Acre de ser um espaço de visibilidade e de fortalecimento da música autoral.
“Cada edição é uma oportunidade de revelar novas sonoridades e conectar artistas locais a circuitos maiores. Duda Modesto e Kaemizê e convidados representam bem essa potência criativa do nosso estado e certamente vão marcar presença no Festival Varadouro”, destacou.
*Sobre os artistas selecionados em 2025*
Kaemizê é rapper, compositor e produtor musical acreano, atuante na cena do hip hop desde 2014. Integrante do Centro Acreano de Hip Hop, uma das entidades mais representativas da cultura urbana no estado desde 2004, se destaca por utilizar a música como ferramenta de expressão social, pessoal e cultural.
Com uma trajetória sólida na música independente, já lançou diversos singles, dois EPs e um álbum, consolidando presença marcante na internet e no cenário do rap nacional. Seu trabalho foi reconhecido com prêmios importantes, como a vitória no Festival de Rap Virtual realizado por Nocivo Shomon, o título de Melhor Álbum do Ano de 2023 pelo portal 5Elemento, a liderança local no Dia Mundial da Criatividade e, mais recentemente, o Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025, na categoria Melhor Artista.
Duda Modesto é cantora e compositora acreana, uma voz autêntica e marcante da nova geração do cenário musical da Região Norte. Iniciou sua trajetória em 2015, nos palcos da noite de Rio Branco, e a partir de 2022 passou a lançar trabalhos autorais. Seu single de estreia foi Pressa Safada, seguido do EP homônimo, que inclui uma colaboração com Diogo Soares (Los Porongas).
Misturando pop, indie, nova MPB e rock, Duda também lançou o single Vapor, de sonoridade eletrônica, e o EP Eu também sou do Acre (2024), com releituras de artistas conterrâneos, indicado ao Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025. Participou de festivais como Jovens do Futuro e Casarão, foi embaixadora do Women’s Music Event Awards 2023 e teve o clipe de Pressa Safada selecionado para o 12º Festival Curta Brasília. Em 2025, divulgou o single Esparramar durante turnê em Porto Alegre, alcançando mais de 85 mil streams no YouTube e Spotify.
O projeto Som do Acre é contemplado pelo Edital da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, com financiamento da Prefeitura Municipal de Rio Branco, produção da Eita Pau Produções e realização do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.
Crédito foto Duda: Natan Peres
Prova de três tambores faz parte da programação do aniversário de 121 anos de Cruzeiro do Sul
Assessoria – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Comissão de Três Tambores do Vale do Juruá realizará uma prova gratuita do esporte equestre três tambores em comemoração aos 121 anos do município. O evento será realizado no Rancho Duas Baias, localizado no Bairro São José, no dia 27 de setembro, sábado, às 17:00 horas com premiação de R$ 300 a R$ 3 mil.
As inscrições para as provas tiveram início na última quinta-feira ,18, e seguem até o dia 26, através do aplicativo horsesport. Mais informações podem ser obtidas com Fernando, por meio do contato 68 99989-6833 e Isis, 68 99916-2289.
Para participação das provas será necessário a apresentação dos exames Α.Ι.Ε, Anemia Infecciosa Equina, GTA, Guia de Transporte de Animal e Vacina Contra Influenza.
Isís Braga, Secretária da Comissão de Três Tambores do Vale do Juruá disse que a comissão está feliz com a inclusão da prova na programação. “A Comissão está muito feliz com apoio do município, para realizar esse grande evento. Ficamos gratos à gestão do Prefeito Zequinha Lima por estar olhando esse esporte do meio rural e sabemos que esse evento soma com o desenvolvimento social, econômico e cultural do município.”
