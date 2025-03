Projeto “Raízes Assis-Brasiliense” resgata a história dos seringueiros na Escola Vicente Bessa

A Prefeitura de Epitaciolândia retomou as atividades do Centro do Idoso, um espaço dedicado ao bem-estar, convivência e desenvolvimento de atividades para a terceira idade. A reabertura do centro visa promover a qualidade de vida dos idosos, oferecendo programas de saúde, lazer, cultura e socialização.

O prefeito Sergio Lopes marcou presença no início da programação, estiveram presentes também, a secretária de Assistência Social Lindacy Franco, os vereadores Rosimar Menezes e Eliade Silva, diretores, coordenadores e pessoal de apoio.

Com a retomada, os idosos poderão participar de diversas atividades, como:

1. Exercícios físicos: alongamento, danças e outras práticas que ajudam a manter a saúde física e mental.

2. Oficinas e cursos: aprendizado de novas habilidades, como artesanato, pintura e culinária.

3. Palestras: Informações sobre saúde, prevenção de doenças e cuidados geriátricos.

4. Eventos culturais: Apresentações musicais, comemorações de datas especiais.

5. Serviços de saúde: aferição de pressão, glicemia e outros atendimentos básicos.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a valorização e o cuidado com a população idosa, proporcionando um ambiente acolhedor e seguro para o convívio social e a promoção da saúde integral.