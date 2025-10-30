Cultura
Projeto “Pé na Estrada” leva apresentações da Junina Pega-Pega a escolas de Bujari e Rio Branco
A iniciativa entra na reta final com apenas quatro apresentações restantes no Acre – Foto: Alice Hainan
O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” segue com sua programação nesta quinta-feira, 30 de outubro, com duas novas apresentações. Às 16h, o grupo se apresenta na Escola São João Batista, no município de Bujari, e às 19h, na Escola Professor Pedro Martinello, em Rio Branco.
A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a cultura junina dentro do ambiente escolar, promovendo o acesso à arte e à tradição popular em diferentes municípios. As ações incluem apresentações com acessibilidade em Libras, valorizando o protagonismo juvenil e a inclusão social.
De acordo com o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, o projeto tem cumprido o papel de levar a cultura de forma educativa e participativa às escolas.
“Cada apresentação é uma oportunidade de aproximar os estudantes das tradições que fazem parte da nossa identidade cultural. O interesse e a receptividade nas escolas mostram que o caminho é esse: educação e cultura andando juntas”, destacou.
O público também tem reagido com entusiasmo às apresentações. No Colégio Acreano, a aluna Jade Vitória elogiou a presença da intérprete de Libras.
“Foi muito legal, foi muito bom a intérprete de Libras”, disse. Já a estudante Nathany Rodrigues destacou o cuidado com o figurino e a importância da acessibilidade.
“Gostei da intérprete, pois ajuda os surdos a entenderem a apresentação. As roupas também estavam lindas, tudo muito bonito, eles arrasaram”, afirmou.
Financiado pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do Governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim, o projeto contempla dez apresentações em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard.
Com as atividades desta quinta-feira, ficam faltando apenas quatro apresentações para a conclusão do cronograma, que tem percorrido o estado com ações de valorização da cultura popular e incentivo à formação de novas quadrilhas escolares.
“Rios de sabores”: Senac Acre apresenta pratos típicos na Semana da Gastronomia Regional
Iniciativa visa disseminar e celebrar a culinária brasileira, valorizando a cultura e os ingredientes de diferentes regiões do país – Assessoria/ Senac Acre
A riqueza da gastronomia do Acre ganhará destaque nacional durante a Semana da Gastronomia Regional 2025, na quarta-feira, 29 de outubro, no Restaurante-Escola Senac Downtown, no Rio de Janeiro. Sob o tema “Rios de sabores: uma expedição gastronômica”, o evento levará ao público carioca pratos que traduzem a identidade e a sustentabilidade da culinária acreana, reconhecida por sua combinação de ingredientes autênticos e tradições indígenas, nordestinas e amazônicas.
A Semana da Gastronomia Regional é uma iniciativa do Senac que visa disseminar e celebrar a culinária brasileira, valorizando a cultura e os ingredientes de diferentes regiões do país. Organizado em restaurantes-escola da instituição, o evento aproxima o público da identidade alimentar de cada estado através de almoços, aulas-show, oficinas e apresentações.
A chef e orientadora educacional do Senac Acre, Fernanda Ferreira, assina o cardápio do almoço e conduzirá uma aula-show com pratos emblemáticos, como a moqueca de pirarucu com banana-da-terra, em uma celebração da biodiversidade dos rios amazônicos. “O cardápio é uma obra-prima, pois cada prato conta uma história e valoriza nossa cultura e natureza”, disse.
Para o diretor regional do Senac Acre, Deywerson Galvão, a participação no evento representa mais do que uma vitrine gastronômica, mas também uma oportunidade de reconhecimento da cultura acreana no cenário nacional. “Essa participação reforça o papel do Senac como formador de profissionais que unem tradição e inovação desenvolvidas em nossas cozinhas pedagógicas no cenário nacional”, destacou.
Dividido em dois momentos, o evento inicia com um almoço, das 12h às 15h30, no Restaurante-Escola localizado na Avenida General Justo, 307, térreo, no Centro do Rio de Janeiro; e, à noite, das 19h às 20h30, no mesmo local, acontecerá uma aula-show, onde o público poderá conhecer de perto as técnicas e histórias por trás dos pratos acreanos.
