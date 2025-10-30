Projeto “Pé na Estrada” leva apresentações da Junina Pega-Pega a escolas de Bujari e Rio Branco 

A iniciativa entra na reta final com apenas quatro apresentações restantes no Acre – Foto: Alice Hainan

O projeto “Pé na Estrada: Junina Pega-Pega nas Escolas” segue com sua programação nesta quinta-feira, 30 de outubro, com duas novas apresentações. Às 16h, o grupo se apresenta na Escola São João Batista, no município de Bujari, e às 19h, na Escola Professor Pedro Martinello, em Rio Branco.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a cultura junina dentro do ambiente escolar, promovendo o acesso à arte e à tradição popular em diferentes municípios. As ações incluem apresentações com acessibilidade em Libras, valorizando o protagonismo juvenil e a inclusão social.

De acordo com o diretor-presidente do Instituto Junina Pega-Pega, Cimar dos Santos, o projeto tem cumprido o papel de levar a cultura de forma educativa e participativa às escolas.

“Cada apresentação é uma oportunidade de aproximar os estudantes das tradições que fazem parte da nossa identidade cultural. O interesse e a receptividade nas escolas mostram que o caminho é esse: educação e cultura andando juntas”, destacou.

O público também tem reagido com entusiasmo às apresentações. No Colégio Acreano, a aluna Jade Vitória elogiou a presença da intérprete de Libras.

“Foi muito legal, foi muito bom a intérprete de Libras”, disse. Já a estudante Nathany Rodrigues destacou o cuidado com o figurino e a importância da acessibilidade.

“Gostei da intérprete, pois ajuda os surdos a entenderem a apresentação. As roupas também estavam lindas, tudo muito bonito, eles arrasaram”, afirmou.

Financiado pelo Edital de Chamamento Público nº 003/2025-FEM, promovido pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com recursos do Governo Federal, através de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim, o projeto contempla dez apresentações em escolas públicas dos municípios de Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Sena Madureira e Senador Guiomard.

Com as atividades desta quinta-feira, ficam faltando apenas quatro apresentações para a conclusão do cronograma, que tem percorrido o estado com ações de valorização da cultura popular e incentivo à formação de novas quadrilhas escolares.