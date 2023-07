Primeira noite do Festival de Quadrilhas Juninas reúne milhares na praça Orleir Cameli

Assessoria – Entre 25 à 28 micro-empreendedores cadastrados na Secretaria de Turismo e Empreendorismo deverão estar presentes na Feira que acompanha o Festival de Quadrilhas. Na ocasião será comercializado artesanato, haverá vendas de comidas típicas através dos restaurantes, além do comércio de doces e salgados, bebidas e brinquedos.

“A participação na feira sai sem custo para o empreendedor cadastrado e é uma fonte significativa de renda extra para as famílias de Cruzeiro do Sul”, nos conta Gleiciane Cruz, secretária de turismo e empreendedorismo do município.

A exemplo de outras festividades, como o Carnaval por exemplo, o Festival de Quadrilhas deve movimentar o chamado turismo regional, ou seja, a circulação de pessoas dos municípios vizinhos em Cruzeiro do Sul.

Esta é a aposta da Secretaria Municipal de Turismo e Empreendedorismo, que juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, está organizando uma grande festa para os próximos dias 7 e 8 de julho – sexta e sábado, durante o Festival de Quadrilhas.

“Este é um turismo mais regional, atraindo as pessoas dos municípios mais próximos, e que irá incrementar o calendário de atividades do município. O Festival de Quadrilhas será todo ornamentado de acordo com caracterização de festa junina para receber participação de pessoas. Uma das atrações serão os painéis para tirar foto. Sabemos que as festas juninas fazem parte de uma cultura brasileira muito forte. As pessoas gostam de participar e celebrar essa época. O Festival de Quadrilhas traz esse momento para a cidade e a região”, conclui a secretária.