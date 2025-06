Primeira edição da Feira das Plantas e realiza no município de Cruzeiro do Sul – Bosque das Flores

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, realizou a I edição da Feira das Plantas – Bosque das Flores. O evento, na sede da prefeitura, conta com a exposição de mais de 150 espécies de plantas.

A secretária Janaína destacou a importância da iniciativa. “A Feira das Plantas Ornamentais é uma oportunidade para as mulheres autônomas que trabalham com o cultivo e a venda de plantas. Esta primeira edição é uma bela exposição, repleta de carinho e dedicação. Os visitantes podem encontrar plantas de diversos tamanhos, desde as menores, ideais para mesas, até as maiores, que embelezam os cantos dos lares. É uma maneira de o prefeito Zequinha Lima apoiar essas empreendedoras, que geram sua própria renda através da economia solidária. Estamos empolgados com a recepção do público e já planejamos mais edições, incluindo uma no Festival Junino e outra no Festival da Farinha, que ocorrerá no final de agosto”, afirmou.

Francisca Simão Barbosa, uma das empreendedoras presentes, compartilhou sua história e suas motivações. “Todos nós somos empreendedores, e este projeto nasceu do meu amor pelas plantas. Após me aposentar, decidi fazer um curso de jardinagem, pois queria manter o contato com as pessoas de uma nova forma. Com o tempo, minha paixão cresceu e comecei a vender mudas. Fiquei surpresa ao vender mais de 500 reais em plantas durante o mês de março este ano, e isso me motivou a criar um movimento na cidade, inspirado nas feiras de plantas que vi em outras regiões do Brasil. Este evento é para todos que desejam partilhar desse amor, e ficamos muito animadas com a recepção que tivemos da Secretaria de Turismo”, disse.

Ana Flávia, servidora, também expressou sua satisfação com a feira. “É gratificante chegar aqui na prefeitura e ter esse espaço que embeleza e oferece essa diversidade de plantas e flores. Estou aqui para comprar algumas para presentear minha mãe e minha cunhada”, comentou.