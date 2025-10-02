Prefeitura de Rodrigues Alves dá início, nesta quinta-feira, à 9ª edição do tradicional Festival da Banana

Assessoria – Rodrigues Alves dá início, nesta quinta-feira (02), à 9ª edição do tradicional Festival da Banana, evento que já se consolidou como uma das maiores celebrações culturais do Vale do Juruá.

A programação, que se estende até domingo (05), promete reunir milhares de visitantes de todo o Acre e de municípios vizinhos, oferecendo quatro dias de fé, esporte, música, gastronomia e valorização da agricultura local.

A abertura oficial acontece nesta quinta-feira (02), com show do cantor Fabiano Barcello, que promete agitar o público. Já o encerramento será no domingo (05), com a apresentação de Galando Piveiro, atração aguardada para fechar o Festival com chave de ouro.

Além dos grandes shows, a festa contará com uma programação variada que inclui Carnaval Fora de Época, rodeios, a tradicional cavalgada e a emocionante corrida de motocross, eventos que devem movimentar a cidade e atrair visitantes de toda a região. Outro destaque é a feira da agricultura familiar e comercializam derivados da banana, símbolo da economia e da cultura do município.

Durante as festividades também acontecerão momentos marcantes de valorização cultural, como a escolha da Rainha do Festival da Banana e a eleição da Rainha do Rodeio 2025, que prometem envolver e animar ainda mais o público.

Para a gestão municipal, o Festival representa mais que entretenimento: é uma oportunidade de movimentar a economia local, gerar renda e fortalecer a identidade cultural da cidade.

“Esse é um momento de alegria para o nosso povo, de valorização daquilo que somos e daquilo que produzimos. Rodrigues Alves é a terra da banana, e celebrar essa riqueza é também projetar o município para todo o Acre e para fora dele”, destacou o prefeito.

Com expectativa de receber um grande público, a organização reforça o convite à comunidade local e regional para prestigiar o evento. “É um festival feito para as famílias, para os amigos e para todos que querem viver dias de cultura, fé e diversão”, completou a comissão organizadora.

O 9º Festival da Banana segue até domingo (05), com uma programação diversificada que promete marcar a história de Rodrigues Alves.