Prefeitura de Epitaciolândia realiza o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência
Na noite desta sexta-feira (26), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência dessa iniciativa que tem transformado vidas e promovido inclusão social no município.
O evento reuniu autoridades, servidores, famílias atendidas pelo programa e toda a comunidade. O prefeito interino e secretário de saúde, Sérgio Mesquita, acompanhado de secretários e profissionais da pasta, destacou a importância da ação, que oferece apoio especializado e serviços essenciais para mães e filhos que necessitam de cuidados especiais.
“O Programa Anjo Azul atende crianças da zona urbana, da zona rural e até de municípios vizinhos. Estamos ampliando os serviços, contratando mais profissionais e, em breve, iremos iniciar a construção da sede própria, mais amplo e com melhores condições para oferecer um atendimento ainda mais digno. Viva o Anjo Azul, que hoje é um sucesso e já beneficia centenas de famílias”, afirmou Sergio Mesquita.
A noite foi marcada por momentos de alegria, informação e confraternização. A programação contou com roda de conversa conduzida pela advogada Dra. Carol Gasck, que falou sobre os direitos de mães e crianças com necessidades especiais, além de desfile temático, apresentações culturais do CAPS, show da Quadrilha Junina Tradição, bingo, sorteios e a tradicional distribuição de lanches e bolo.
O 2º Arraial do Anjo Azul foi mais do que uma festa: foi um ato de amor, inclusão e celebração, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma Epitaciolândia mais humana e solidária, onde cada criança e cada família têm seu valor reconhecido.
Festival Afro Integrado acontece neste sábado (27) com programação especial e espaço kids
O Festival Afro Integrado chega à sua 3ª edição neste sábado (27) com uma programação que reúne música, arte, debates e oficinas em um dia inteiro de celebração da cultura afro-brasileira. A grande novidade deste ano é o espaço kids, voltado para crianças a partir de seis anos, com acompanhamento de monitores da Turma da Pipoca. A proposta é garantir diversão para os pequenos e mais tranquilidade para pais e mães que quiserem curtir o festival.
As atividades começam pela manhã com os workshops de Dança Afro e Trança Nagô, que tiveram todas as vagas preenchidas ainda na fase de inscrições. À tarde, o ciclo de conversas Afrointegradas abre espaço para reflexões sobre arte, ancestralidade, racismo ambiental e comunidades tradicionais, além da apresentação do Afoxé Omo Àláde, da roda de capoeira da Associação Casa do Pescador e das intervenções do Central de Slam.
Toda a programação conta com acessibilidade em Libras, além de espaço reservado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. À noite, o ponto alto do evento será o show de encerramento com a cantora Ellen Oléria, a artista promete emocionar o público com um repertório que mistura samba, maracatu, carimbó, soul e jazz.
Os ingressos para o show se esgotaram na plataforma, mas a organização separou 100 unidades que estarão disponíveis na portaria.
Programação – 3ª Edição do Festival Afro Integrado
Local: Usina de Arte João Donato – 27 de setembro de 2025
Atividades da Manhã
Workshop de Dança Afro com Thiago Matias | 09h – 11h
Workshop de Trança Nagô com Netty França | 08h – 12h
Ciclo de Conversas Afrointegradas (Tarde)
Painel 1 – Arte e Ancestralidade: Processos Criativos Afrocentrados | 16h30 – 17h20
Afoxé Omo Àláde | 17h20 – 17h50
Painel 2 – Racismo Ambiental e Comunidades Tradicionais | 18h – 18h40
Intervenções Itinerantes
Central de Slam | ao longo da tarde/noite
Transição Interativa
Roda de Capoeira – Associação Casa do Pescador | 18h40 – 19h10
Programação Cultural da Noite
Maracatu Pé Rachado | 19h20 – 20h
Show Afro Integrado | 20h – 21h
Ellen Oléria (show de encerramento) | 21h – 22h30
DJ Aldine | 22h30 – 00h
Ficha Técnica
Equipe de Produção
Nathânia Oliveira – Coordenação Geral
Sandra Buh – Direção de arte
Kétila Flor – Produção executiva
Gigliane Oliveira – Produção executiva
Luck Aragão – Produção de equipe
Rute Lima – Produtora de Acessibilidade
Amanda Souza – Assistente de produção
Roberta Marisa – Assistente de produção
Sacha Alencar – Assistente de produção
Caê Bernardo – Assistente de produção
Clícia Dourado – Cenografia
Ivan de Castela – Produtor técnico
Equipe de Comunicação
Karol Belmont – Coordenação de comunicação
Fernanda Sampaio – Storymaker
Rosely Cabral – Social Media
Welton Bonaparte – Filmmaker
Clara Liss – Fotografia
João Ariel – Assistente de luz
Libras – Mãos em Cena Produções
Joy Raiz
Afro Mell
Adriano Marui
O Festival Afro Integrado é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e do Governo do Acre, através da Fundação Elias Mansour (FEM).
A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de O Barulho do Acre, Alamoju, Centro Cultural Abassá Orun Ibo Iepondá, Usina de Arte João Donato e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh).
Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @perachadoproducoes.
Vereador Zemar repudia boatos enganosos e diz que foi vítima de agressão verbal, mas que irá acionar a justiça
Prefeitura de Cruzeiro do Sul encerrará programação dos 121 anos com corrida e desfile cívico-militar
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Em palestra na OAB/AC, Jorge Viana destaca salto histórico de 90% nas exportações do Acre e importância da advocacia no comércio exterior
Jorge Viana destaca importância do comércio exterior em palestra na OAB/AC. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações...
Presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, participa de palestra na OAB/AC sobre a importância dos contratos em importações e exportações
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), em parceria com a ApexBrasil, promove neste sábado, 27 de...
Babão na rua: Bocalom cede à pressão política e demite o locutor Sílvio Santos da Secretaria de Saúde de Rio Branco em meio a disputas por apoio eleitoral
Bocalom demite locutor Sílvio Santos, comissionado da Secretaria de Saúde de Rio Branco O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom...
Em Rio Branco, Polícia Federal deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
PF deflagra Operação Inceptio contra tráfico de drogas e lavagem de dinheiro – Imagem: Ilustração/ PF A Polícia Federal, em...
Repercussão: APROSEB emite nota pública sobre agressão de segurança durante Festival de Praia em Brasiléia
A Associação dos Profissionais de Segurança de Epitaciolândia e Brasiléia (APROSEB) divulgou, neste domingo (14), uma nota pública repudiando a...
Segurança agride homem durante Festival de Praia em Brasileia; vídeo expõe despreparo e abre debate sobre uso da força
O segundo dia do Festival de Praia em Brasileia, realizado neste sábado (13), na Praia do Izidório — antiga Praia...
Afya Cruzeiro do Sul realiza orientações sobre saúde mental para mais de 300 alunos de Guajará – AM
A Afya Cruzeiro do Sul realizou na última quinta-feira (25), no município de Guajará (AM), uma grande ação em alusão...
Gestores de Brasiléia participam de seminário regional sobre escola em tempo integral em Palmas
Assessoria – A coordenadora do programa escola em tempo integral, Nubete Martins e o gestor da e Escola em Tempo...
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Luiz Gonzaga da Rocha
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de...
Oportunidade: Senac Acre abre seis processos seletivos com salários de até R$ 5 mil em Rio Branco
Inscrições para as oportunidades nas áreas de Enfermagem, Radiologia, Segurança do Trabalho, Beleza e Pedagogia vão de 10 a 12...
Com grande noite de louvor e adoração, Assis Brasil dá início à Semana Evangélica com fé e união da comunidade
Evento reúne centenas de fiéis, marca a abertura oficial da programação e contará com Marcha para Jesus e show nacional...
Brasiléia lança inscrições para o concurso Garota & Garoto Verão dentro da programação do Festival de Praia
Praia do Izidorio será palco do Garota & Garoto Verão durante o Festival de Praia 2025. A Prefeitura de Brasiléia,...
Equipes da Lagoinha e Santa Rosa vencem a Super Copa das Vilas de Cruzeiro do Sul
Assessoria – Na noite desta quinta-feira, 26, no Estádio o Cruzeirão foram realizadas as finais da Super Copa das Vilas...
Aluno de escola municipal poderá representar Cruzeiro do Sul no Mundial de Jiu-Jitsu em São Paulo
O aluno Yago Dumond, da Escola Municipal Padre Marcelino Champagnat, em Cruzeiro do Sul vem se destacando nos estudos quanto...
Semifinais do Copão do Juruá: Cruzeiro do Sul e Porto Walter avançam para a final
Assessoria – – Nesta quinta-feira, 25, na Arena do Juruá, como parte do aniversário do município, a prefeitura realizou a...
