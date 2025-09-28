Prefeitura de Epitaciolândia realiza o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência

Na noite desta sexta-feira (26), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência dessa iniciativa que tem transformado vidas e promovido inclusão social no município.

O evento reuniu autoridades, servidores, famílias atendidas pelo programa e toda a comunidade. O prefeito interino e secretário de saúde, Sérgio Mesquita, acompanhado de secretários e profissionais da pasta, destacou a importância da ação, que oferece apoio especializado e serviços essenciais para mães e filhos que necessitam de cuidados especiais.

“O Programa Anjo Azul atende crianças da zona urbana, da zona rural e até de municípios vizinhos. Estamos ampliando os serviços, contratando mais profissionais e, em breve, iremos iniciar a construção da sede própria, mais amplo e com melhores condições para oferecer um atendimento ainda mais digno. Viva o Anjo Azul, que hoje é um sucesso e já beneficia centenas de famílias”, afirmou Sergio Mesquita.

A noite foi marcada por momentos de alegria, informação e confraternização. A programação contou com roda de conversa conduzida pela advogada Dra. Carol Gasck, que falou sobre os direitos de mães e crianças com necessidades especiais, além de desfile temático, apresentações culturais do CAPS, show da Quadrilha Junina Tradição, bingo, sorteios e a tradicional distribuição de lanches e bolo.

O 2º Arraial do Anjo Azul foi mais do que uma festa: foi um ato de amor, inclusão e celebração, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma Epitaciolândia mais humana e solidária, onde cada criança e cada família têm seu valor reconhecido.