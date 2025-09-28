Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Prefeitura de Epitaciolândia realiza o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência

Publicados

27 de setembro de 2025

Cultura

Na noite desta sexta-feira (26), a Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou o 2º Arraial do Programa Anjo Azul, em comemoração aos três anos de existência dessa iniciativa que tem transformado vidas e promovido inclusão social no município.

O evento reuniu autoridades, servidores, famílias atendidas pelo programa e toda a comunidade. O prefeito interino e secretário de saúde, Sérgio Mesquita, acompanhado de secretários e profissionais da pasta, destacou a importância da ação, que oferece apoio especializado e serviços essenciais para mães e filhos que necessitam de cuidados especiais.

“O Programa Anjo Azul atende crianças da zona urbana, da zona rural e até de municípios vizinhos. Estamos ampliando os serviços, contratando mais profissionais e, em breve, iremos iniciar a construção da sede própria, mais amplo e com melhores condições para oferecer um atendimento ainda mais digno. Viva o Anjo Azul, que hoje é um sucesso e já beneficia centenas de famílias”, afirmou Sergio Mesquita.

A noite foi marcada por momentos de alegria, informação e confraternização. A programação contou com roda de conversa conduzida pela advogada Dra. Carol Gasck, que falou sobre os direitos de mães e crianças com necessidades especiais, além de desfile temático, apresentações culturais do CAPS, show da Quadrilha Junina Tradição, bingo, sorteios e a tradicional distribuição de lanches e bolo.

Leia Também:  Artesão decora jardim com lendas amazônicas: 'Eram os super-heróis da minha infância'

O 2º Arraial do Anjo Azul foi mais do que uma festa: foi um ato de amor, inclusão e celebração, reforçando o compromisso da gestão municipal com uma Epitaciolândia mais humana e solidária, onde cada criança e cada família têm seu valor reconhecido.

As atividades começam pela manhã com os workshops de Dança Afro e Trança Nagô, que tiveram todas as vagas preenchidas ainda na fase de inscrições. À tarde, o ciclo de conversas Afrointegradas abre espaço para reflexões sobre arte, ancestralidade, racismo ambiental e comunidades tradicionais, além da apresentação do Afoxé Omo Àláde, da roda de capoeira da Associação Casa do Pescador e das intervenções do Central de Slam.

Toda a programação conta com acessibilidade em Libras, além de espaço reservado para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. À noite, o ponto alto do evento será o show de encerramento com a cantora Ellen Oléria, a artista promete emocionar o público com um repertório que mistura samba, maracatu, carimbó, soul e jazz.

Leia Também:  Entrega da premiação do Rei e Rainha e Termo para reconhecimento histórico e cultural no Festival da Farinha

Os ingressos para o show se esgotaram na plataforma, mas a organização separou 100 unidades que estarão disponíveis na portaria.

Programação – 3ª Edição do Festival Afro Integrado

Local: Usina de Arte João Donato – 27 de setembro de 2025

Atividades da Manhã

Workshop de Dança Afro com Thiago Matias | 09h – 11h

Workshop de Trança Nagô com Netty França | 08h – 12h

Ciclo de Conversas Afrointegradas (Tarde)

Painel 1 – Arte e Ancestralidade: Processos Criativos Afrocentrados | 16h30 – 17h20

Afoxé Omo Àláde | 17h20 – 17h50

Painel 2 – Racismo Ambiental e Comunidades Tradicionais | 18h – 18h40

Intervenções Itinerantes

Central de Slam | ao longo da tarde/noite

Transição Interativa

Roda de Capoeira – Associação Casa do Pescador | 18h40 – 19h10

Programação Cultural da Noite

Maracatu Pé Rachado | 19h20 – 20h

Show Afro Integrado | 20h – 21h

Ellen Oléria (show de encerramento) | 21h – 22h30

DJ Aldine | 22h30 – 00h

Ficha Técnica

Equipe de Produção

Nathânia Oliveira – Coordenação Geral

Sandra Buh – Direção de arte

Kétila Flor – Produção executiva

Gigliane Oliveira – Produção executiva

Leia Também:  Coluna Direto do Planalto

Luck Aragão – Produção de equipe

Rute Lima – Produtora de Acessibilidade

Amanda Souza – Assistente de produção

Roberta Marisa – Assistente de produção

Sacha Alencar – Assistente de produção

Caê Bernardo – Assistente de produção

Clícia Dourado – Cenografia

Ivan de Castela – Produtor técnico

Equipe de Comunicação

Karol Belmont – Coordenação de comunicação

Fernanda Sampaio – Storymaker

Rosely Cabral – Social Media

Welton Bonaparte – Filmmaker

Clara Liss – Fotografia

João Ariel – Assistente de luz

Libras – Mãos em Cena Produções

Joy Raiz

Afro Mell

Adriano Marui

O Festival Afro Integrado é realizado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com financiamento do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), e do Governo do Acre, através da Fundação Elias Mansour (FEM).

A produção é da Pé Rachado Produções, com apoio de O Barulho do Acre, Alamoju, Centro Cultural Abassá Orun Ibo Iepondá, Usina de Arte João Donato e da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh).

Mais informações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @perachadoproducoes.

