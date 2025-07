Prefeitura de Epitaciolândia realiza 2ª Audição do III Festival de Música Gospel ADORA neste sábado (19)

(Assessoria) – As inscrições para o tão aguardado concurso do Rei e Rainha do Festival da Farinha 2025 finalizam nesta quarta-feira, 16. A ação é promovida pela prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Cultura, e os interessados podem se inscrever diretamente na sede municipal.

Este concurso, que homenageia um dos mais importantes símbolos culturais e econômicos da região, está aberto a candidatos com idade mínima de 16 anos. É importante ressaltar que os menores de 18 anos precisam apresentar uma autorização dos pais ou responsáveis no ato da inscrição.

Flávio Rosas, secretário da pasta, comentou sobre as inovações deste ano. “Uma novidade significativa é a inclusão de participantes das áreas rurais, atendendo a uma demanda antiga da comunidade. Além da seletiva destinada à zona urbana, que ocorrerá no dia 17 de julho, teremos etapas específicas para representantes das sete Vilas do município, cujas datas e locais serão anunciados em breve”, afirmou.

O Festival da Farinha está agendado para acontecer entre os dias 27 e 30 de agosto e os vencedores do concurso levam para casa uma premiação que varia de R$ 11 mil a R$ 12 mil em vales e prêmios.