Prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara o Carnaval Magid Almeida 2024 que será realizado de 10 a 13 de fevereiro

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul prepara o Carnaval Popular Magid Almeida 2024, que será realizado de 10 a 13 de fevereiro, no Gamelão da Praça Orleir Cameli. Rei Momo, Rainha do Carnaval e Rainha Gay serão eleitos no dia 9, no Esquenta de Carnaval.

A programação completa será lançada pelo prefeito Zequinha Lima na próxima quinta-feira, 25, no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho.

O tema foi tratado nesta sexta-feira, 19, na secretaria Municipal da Casa Civil com a presença dos titulares das Secretarias de Cultura, Turismo e Empreendedorismo e Comunicação.

“A programação oficial será lançada pelo prefeito Zequinha Lima na próxima semana, com horários. bandas e outros detalhes. O objetivo é fazer o melhor carnaval que Cruzeiro do Sul já teve”, concluiu o Secretário da Casa Civil Municipal, Ney William.