Prefeitura de Cruzeiro do Sul injeta mais de R$700 mil em cultura no final de ano do município

Assessoria – As atrações da temporada natalina têm garantido cultura e diversão para as praças e ruas do Centro de Cruzeiro do Sul. Promovida pela Prefeitura, a programação incluiu apresentações de teatro, música e animação cultural protagonizadas por artistas da cidade e tem atraindo milhares de pessoas às Praças Orleir Cameli e da Bandeira.

Neste fim de semana as atrações continuam nesta sexta-feira, 22, com a apresentação do Coral do Ceanom, a partir 19h30. No sábado, 23, haverá o espetáculo da Comunidade Católica Shalom, logo após a Santa Missa, e domingo, 24, haverá show musical com bandas católicas.

Toda a programação, promovida em parceria com a Diocese de Cruzeiro do Sul na praça Orleir Cameli, em frente a Catedral Nossa Senhora da Glória, e é totalmente gratuita.

Este ano, além da decoração natalina, o Natal da Família de Cruzeiro do Sul ganhou dois atrativos inéditos. A Cidade do Papai Noel, instalada na praça da Bandeira, que vem formando filas de visitantes, e o SPIN 360° que também está fazendo sucesso entre crianças e adultos ao proporcionar momentos divertidos e fotos memoráveis.

Na Feira Natalina e na Praça de Alimentação também há artesanato e outros itens a venda, bem como de alimentos, para quem deseja prestigiar a programação.

O prefeito Zequinha Lima tem acompanhado de perto a programação natalina. “O Natal em Cruzeiro do Sul é um evento familiar e, a cada ano que passa, a gente prepara uma programação diferenciada para a nossa população. Nós temos a Casa do Papai Noel funcionando com filas de espera e uma extensa programação cultural até o final do mês de dezembro e estamos aguardando as famílias para festejar e comemorar esse Natal que a gente preparou com muito carinho”, disse.