Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia inscrições de empreendedores para o Festival da Farinha 2025

(Assessoria) – Na próxima terça-feira, 15, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul promoverá a celebração do 31º aniversário da Vila São Pedro com um Desfile Cívico Militar. O evento marca o início da programação festiva para as vilas do município.

Ney Williams, secretário da casa civil, destacou a importância do evento, com uma vasta programação. “Por determinação do prefeito Zequinha Lima, estamos iniciando as comemorações dos aniversários das vilas. A Vila São Pedro, que completa 31 anos de existência, será a primeira que iremos celebrar. A programação será extensa e contará com a participação de diversos setores, incluindo saúde, agricultura e educação, além de convidados especiais, como instituições e igrejas locais”, enfatizou.

A festividade contará com uma série de atividades, que incluem o hasteamento dos pavilhões, uma Feira do Empreendedor, o Desfile Cívico Militar e um show com artistas locais.

“Esse ano terá a feira do empreendedor com plantas ornamentais, comidas regionais, bebidas, e também as mulheres da vila vão servir diversos pratos, churrascos, bolos, caldos, tudo de melhor da culinária cruzeirense com atração musical”, pontuou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo Janaína Terças.

A programação para o aniversário das vilas prossegue com a celebração na Vila Liberdade, marcada para o dia 26 deste mês.

Programação da Festa:

– 17h: Hasteamento dos pavilhões

– 17h: Início da Feira do Empreendedor

– 17h30: Desfile Cívico Militar

– 20h: Show com artistas locais