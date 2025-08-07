Cultura
Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia força tarefa para realização do Festival da Farinha
O Prefeito Zequinha Lima reuniu nesta quinta-feira, 7, vários secretários no Complexo Esportivo, para alinhar os esforços e iniciar uma força tarefa para a realização do 8° Festival da Farinha que a prefeitura realizará no local entre os dias 27 à 30 de agosto. Ele vistoriou o espaço, que já está recebendo novas escadarias e verificou as necessidades para melhorar ainda mais o local que vai receber o público do Festival.
O gestor confirmou duas atrações nacionais para o evento.
“Teremos dois shows nacionais, uma atração já confirmada que é Marília Tavares e a outra será confirmada próxima semana. Vamos inovar e o complexo esportivo é nossa cara é esse ano vamos trazer o festival da farinha para cá. Reunimos nosso secretariado hoje aqui para garantir e preparar esse ambiente e realizarmos uma grande festa, fomentando a economia da cidade. Estamos melhorando o acesso com duas escadas e estamos em busca de ampliar o estacionamento. Vamos oferecer um grande festival com segurança para que as pessoas possam aproveitar nossa grande festa”, pontuou o prefeito.
O secretário de agricultura, Nildson Moura, disse que mais de 150 mil sacas de farinha são produzidas por ano em Cruzeiro do Sul. E que o Festival é uma excelente oportunidade para divulgar essa cadeia produtiva.
“O Festival da Farinha é o maior evento da Secretaria de Agricultura e da gestão. Nosso município produz mais de 150 mil sacas de farinha por ano e precisamos incentivar e preservar o selo geográfico do nosso principal produto econômico.”
Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo disse que mais de 100 expositores e empreendedores atuarão no evento.
“Teremos mais de 100 expositores aqui durante o evento, será uma oportunidade de negócios para nossos empreendedores, estamos focados em realizar um grande festival da farinha”, concluiu ela.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia aulas práticas da Escola de Música para mais de 40 estudantes
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início neste mês a fase prática das aulas da Escola Municipal de Música. O projeto, que marca um avanço no incentivo à formação musical de crianças e adolescentes do município, contempla atualmente mais de 80 estudantes divididos entre os módulos teórico e prático.
Nesta etapa, mais de 40 alunos participam das aulas práticas de instrumentos como clarinete, saxofone, trompete, bombardino, trombone, tuba e percussão, ofertadas no Centro de Multiuso da comunidade Nossa Senhora das Graças. A outra parte dos estudantes permanece no módulo teórico e de musicalização infantil, somando mais de 80 jovens atendidos em toda a estrutura da Escola de Música, que também funciona em outro polo, na Escola Thaumaturgo de Azevedo, com aulas de violão e percussão.
Segundo o maestro e instrutor Cleberson Freire, o projeto é dividido em módulos para facilitar o aprendizado. “O primeiro módulo é a teoria musical e musicalização infantil, com turmas até 14 anos. Agora estamos iniciando a prática instrumental, onde o aluno pega o instrumento e começa a estudar de fato”, explica.
A estudante Stephanie Flores, de 12 anos, é uma das alunas da nova fase. “Está ótimo. Nosso prefeito está de parabéns. Tem tanta gente que quer fazer curso de música e não consegue, e ele trouxe pra gente. Estou aprendendo clarinete e amando.”, relata com entusiasmo.
O secretário municipal de Cultura, Flavio Rosas, destaca que o projeto nasceu da necessidade de renovar os integrantes da Banda Municipal. “Por determinação do prefeito Zequinha Lima, transformamos a banda também em uma escola de formação. Os alunos participam das aulas no contraturno da escola regular e têm acesso à merenda, tudo com estrutura semelhante à da rede municipal de ensino. É um investimento que valoriza a arte e garante oportunidades reais aos nossos jovens”, afirmou.
A expectativa é que os alunos se apresentem no tradicional desfile do aniversário da cidade, previsto para o dia 28 de setembro.
