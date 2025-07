Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia aulas práticas da Escola de Música para mais de 40 estudantes

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, deu início neste mês a fase prática das aulas da Escola Municipal de Música. O projeto, que marca um avanço no incentivo à formação musical de crianças e adolescentes do município, contempla atualmente mais de 80 estudantes divididos entre os módulos teórico e prático.

Nesta etapa, mais de 40 alunos participam das aulas práticas de instrumentos como clarinete, saxofone, trompete, bombardino, trombone, tuba e percussão, ofertadas no Centro de Multiuso da comunidade Nossa Senhora das Graças. A outra parte dos estudantes permanece no módulo teórico e de musicalização infantil, somando mais de 80 jovens atendidos em toda a estrutura da Escola de Música, que também funciona em outro polo, na Escola Thaumaturgo de Azevedo, com aulas de violão e percussão.

Segundo o maestro e instrutor Cleberson Freire, o projeto é dividido em módulos para facilitar o aprendizado. “O primeiro módulo é a teoria musical e musicalização infantil, com turmas até 14 anos. Agora estamos iniciando a prática instrumental, onde o aluno pega o instrumento e começa a estudar de fato”, explica.

A estudante Stephanie Flores, de 12 anos, é uma das alunas da nova fase. “Está ótimo. Nosso prefeito está de parabéns. Tem tanta gente que quer fazer curso de música e não consegue, e ele trouxe pra gente. Estou aprendendo clarinete e amando.”, relata com entusiasmo.

O secretário municipal de Cultura, Flavio Rosas, destaca que o projeto nasceu da necessidade de renovar os integrantes da Banda Municipal. “Por determinação do prefeito Zequinha Lima, transformamos a banda também em uma escola de formação. Os alunos participam das aulas no contraturno da escola regular e têm acesso à merenda, tudo com estrutura semelhante à da rede municipal de ensino. É um investimento que valoriza a arte e garante oportunidades reais aos nossos jovens”, afirmou.

A expectativa é que os alunos se apresentem no tradicional desfile do aniversário da cidade, previsto para o dia 28 de setembro.