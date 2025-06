Prefeitura de Cruzeiro do Sul e parceiros exibirão o filme nacional “Que horas ela volta?” em praça pública

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul em parceria com a equipe do filme Geni e o Zepelim e Cine Miração vão exibir o filme “Que horas ela volta?” às 19 horas de sexta-feira, 6, na Praça Orleir Cameli, no Centro. O filme que tem como atriz principal Regina Casé, é dirigido por Anna Muylaert, que está no município gravando Geni e o Zepelim. Que Horas ela Volta já recebeu mais de 70 prêmios internacionais e Muylaert estará presente na exibição na praça.

O cinema gratuito em praça pública é uma contrapartida da produção do filme Geni e o Zepelim para o município a pedido do prefeito Zequinha Lima. Já houve palestras e rodas de conversa de diretores do filme,Rafael Ronconi e Sergio de Carvalho, além de parte do elenco para moradores da cidade interessados em produções audiovisuais.