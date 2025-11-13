Prefeitura de Cruzeiro do Sul da início aos preparativos da ornamentação natalina no Centro da cidade

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul deu início aos preparativos da ornamentação da cidade para o Natal 2025. Os servidores do município já estão montando das primeiras estruturas de ornamentação.

Receberão decoração especial o Centro da Cidade, a Catedral Nossa Senhora da Glória, as rotatórias, e o Complexo Esportivo, no bairro Aeroporto Velho. A tradicional Casa do Papai Noel e a árvore natalina ganharão uma nova roupagem, com pequenas mudanças que prometem surpreender o público.

Parte da decoração está sendo reaproveitada de anos anteriores, medida adotada pela gestão do prefeito Zequinha Lima para garantir economia e sustentabilidade, sem abrir mão da beleza e do encanto das festividades natalinas.

De acordo com o secretário municipal da Casa Civil Ney Willians, o trabalho começou a ser planejado ainda em outubro, com o objetivo de oferecer à população um Natal bonito, acolhedor e com o verdadeiro espírito familiar que marca a celebração.

“Desde o mês de outubro nós iniciamos o planejamento para execução dessa parte mais estrutural do Natal, que acontece aqui no centro da cidade e também em outros pontos. O prefeito Zequinha sempre teve esse cuidado especial em valorizar o Natal como uma festa da família, para que as pessoas possam vir à praça, se sentir acolhidas e viver esse momento tão especial”, destacou.

“Estamos priorizando a economia, reaproveitando as estruturas utilizadas no ano passado, mas com modificações e melhorias. Vamos ter uma árvore diferenciada, uma nova Casa do Papai Noel e uma decoração especial na Catedral e nas rotatórias. A ideia é deixar Cruzeiro do Sul ainda mais bonita e acolhedora”, explicou o secretário.

Além do reaproveitamento de materiais, outro ponto importante é que toda a ornamentação está sendo feita pelos próprios servidores municipais. As equipes das secretarias se uniram em um trabalho colaborativo, aproveitando as habilidades de cada profissional para confeccionar e montar as estruturas natalinas.

“Nós fazemos um consórcio com os secretários e servidores. Uns têm mais habilidade com solda, outros com montagem e decoração. Usamos nossa própria equipe, que já tem experiência e dedicação com o município. Assim, economizamos na mão de obra e mantemos o envolvimento direto dos servidores na preparação do Natal da cidade”, ressaltou.

Outras novidades serão anunciadas em breve pelo prefeito Zequinha Lima.