Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá início à fase rural do Concurso Rei e Rainha da Farinha 2025

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com à Secretaria de Estado de Indústria, Ciências e Tecnologia, estará levando empresas cruzeirenses para participar da Expoacre 2025. Além disso, um estande será montado para destacar os principais atrativos turísticos da região, promovendo assim a cultura e o potencial econômico da cidade.

O Governo do Estado disponibilizou um espaço chamado “Indústrias do Juruá” onde estarão 32 indústrias de diversos segmentos econômicos de Cruzeiro do Sul expondo seus produtos. Serão indústrias do agronegócio, como a Coopercafé, do setor moveleiro, construção civil, confecções, bebidas e um Startup mostrando os avanços tecnológicos.

O estande da prefeitura é focado no município vai mostrar os pontos turísticos através de vídeos institucionais.

Assurbanipal Barbary enfatizou que essa é uma ideia inovadora da Prefeitura e que são parceiros nessa iniciativa.

“Quero parabenizar o prefeito Zequinha e sua equipe que teve a ideia de juntos montarmos esse espaço, onde estaremos divulgando e promovendo a indústria do Juruá. É uma iniciativa inovadora de juntos, Estado e Prefeitura divulgarmos o crescimento econômico da região.”

A Secretária da pasta, Janaína Terças destacou o apoio dado pela gestão do Prefeito Zequinha no desenvolvimento econômico da região do Juruá.

“Nosso prefeito Zequinha Lima é um grande apoiador, entusiasta da indústria cruzeirense. Então, nós fizemos um pedido ao secretário Assur Barbary, secretário da indústria, para que levasse as empresas cruzeirense para Expoacre 2025 para promover, dar visibilidade a essas indústrias e mostrar o que nós temos de melhor aqui em Cruzeiro do Sul, aqui no Juruá. Nós teremos nesse espaço 32 empresas, as indústrias do Juruá estarão lá representadas. Nós queremos também agradecer ao nosso governador Gladson Cameli pela oportunidade.”

A ExpoAcre Juruá acontecerá na cidade de Rio Branco entre os dias 26 de julho à 3 de agosto.