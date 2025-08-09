Cultura
Prefeitura de Cruzeiro do Sul celebra 41 Anos da Demarcação da Terra Katukina com o Festival Ancestral Vete Noke Koî
A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está apoiando o Festival Ancestral Vete Noke Koî, evento que marca os 41 anos da demarcação da terra Katukina e teve início nesta sexta-feira, 8, e se estenderá até o domingo,10, na aldeia Satanawa, localizada na BR 364.
Para a realização do festival, a administração municipal ofereceu suporte com a abertura e terraplanagem do local, além da construção de barracas e tendas, fornecimento de alimentação, promoveu a apresentação dos artistas indígenas, assistência à saúde e instalação de banheiros químicos.
A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças, destacou a relevância do evento. “A comunidade Katukina, é composta por cerca de 900 indígenas e a gestão do prefeito Zequinha Lima se empenhou na realização desse festival, porque é fundamental para a preservação da tradição, cultura e saberes indígenas e marca 41 anos que eles estão habitando nessa região ”, afirmou.
Flávio Rosas, secretário de Cultura, também ressaltou o papel do festival. “O festival representa uma oportunidade única de celebrar e preservar a rica cultura indígena, reforçando os laços entre a comunidade e a história da terra que habitam”, disse.
Programação do Festival Ancestral Vete Noke Koî
Datas:08 a 10 de agosto de 2025
Local: Aldeia Satanawa, BR 364, km 66
Atividades para a Comunidade:
Dia 08/08/2025 – 1º Dia do Festival
– 09:00 – Abertura com rezo tradicional ancestral, lideranças e músicos
– Discurso do Cacique Geral e apresentação dos parceiros
– Apresentações culturais de danças e cantos tradicionais
– Oficina de Grafismo – Pintura Corporal (disponível durante todo o evento)
– Distribuição de Caiçuma
– 11:30 – Almoço Tradicional
– 14:00 – Feira de Artesanato e Brincadeiras Tradicionais Indígenas
– 17:30 – Aniversário de Powa Neto (12 anos) e comemoração da demarcação do território
– 18:30 – Jantar Tradicional
– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança
Dia 09/08/2025 – 2º Dia do Festival
– 09:00 – Visita à Samaúma com roda de conversa e apresentações culturais
– Oficina de Grafismo – Pintura Corporal (disponível durante todo o evento)
– 11:30 – Almoço Tradicional
– 14:00 – Feira de Artesanato e Brincadeiras Tradicionais Indígenas
– 18:30 – Jantar Tradicional
– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança
Dia 10/08/2025 – 3º Dia do Festival
– 06:00 – Aplicação de Kambô (cobrado à parte)
– 07:00 – Apresentações culturais de danças e cantos tradicionais
– 11:30 – Almoço Tradicional
– 14:00 – Apresentações culturais e brincadeiras tradicionais
– 18:30 – Jantar Tradicional
– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança
Evento cristão reforça a união das igrejas durante a IV Semana Evangélica em Epitaciolândia
Com muita fé, louvor e devoção, teve início nesta quinta-feira, 7, a IV Semana Evangélica de Epitaciolândia, realizada no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.
O evento é promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB). A primeira noite contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia, apresentações de bandas locais e a pregação do Pastor Eliezer.
Estiveram presentes o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pr. Mário Gilson, além de pastores de várias igrejas evangélicas da região.
Programação:
📅 08/08 – Sexta-feira
• 20h – Show Nacional com Isadora Pompeu
📅 09/08 – Sábado
• 20h – Ministração do Pastor Antônio Cirilo
• 23h – Encerramento
A expectativa é que o evento reúna milhares de fiéis, visitantes e turistas, movimentando a economia local e fortalecendo a vida espiritual do município.
E nesta sexta-feira, o público se prepara para o momento mais aguardado: a apresentação da cantora de renome nacional Isadora Pompeu, que promete uma noite de adoração e emoção.
