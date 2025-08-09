Prefeitura de Cruzeiro do Sul celebra 41 Anos da Demarcação da Terra Katukina com o Festival Ancestral Vete Noke Koî

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está apoiando o Festival Ancestral Vete Noke Koî, evento que marca os 41 anos da demarcação da terra Katukina e teve início nesta sexta-feira, 8, e se estenderá até o domingo,10, na aldeia Satanawa, localizada na BR 364.

Para a realização do festival, a administração municipal ofereceu suporte com a abertura e terraplanagem do local, além da construção de barracas e tendas, fornecimento de alimentação, promoveu a apresentação dos artistas indígenas, assistência à saúde e instalação de banheiros químicos.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Cruzeiro do Sul, Janaína Terças, destacou a relevância do evento. “A comunidade Katukina, é composta por cerca de 900 indígenas e a gestão do prefeito Zequinha Lima se empenhou na realização desse festival, porque é fundamental para a preservação da tradição, cultura e saberes indígenas e marca 41 anos que eles estão habitando nessa região ”, afirmou.

Flávio Rosas, secretário de Cultura, também ressaltou o papel do festival. “O festival representa uma oportunidade única de celebrar e preservar a rica cultura indígena, reforçando os laços entre a comunidade e a história da terra que habitam”, disse.

Programação do Festival Ancestral Vete Noke Koî

Datas:08 a 10 de agosto de 2025

Local: Aldeia Satanawa, BR 364, km 66

Atividades para a Comunidade:

Dia 08/08/2025 – 1º Dia do Festival

– 09:00 – Abertura com rezo tradicional ancestral, lideranças e músicos

– Discurso do Cacique Geral e apresentação dos parceiros

– Apresentações culturais de danças e cantos tradicionais

– Oficina de Grafismo – Pintura Corporal (disponível durante todo o evento)

– Distribuição de Caiçuma

– 11:30 – Almoço Tradicional

– 14:00 – Feira de Artesanato e Brincadeiras Tradicionais Indígenas

– 17:30 – Aniversário de Powa Neto (12 anos) e comemoração da demarcação do território

– 18:30 – Jantar Tradicional

– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança

Dia 09/08/2025 – 2º Dia do Festival

– 09:00 – Visita à Samaúma com roda de conversa e apresentações culturais

– Oficina de Grafismo – Pintura Corporal (disponível durante todo o evento)

– 11:30 – Almoço Tradicional

– 14:00 – Feira de Artesanato e Brincadeiras Tradicionais Indígenas

– 18:30 – Jantar Tradicional

– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança

Dia 10/08/2025 – 3º Dia do Festival

– 06:00 – Aplicação de Kambô (cobrado à parte)

– 07:00 – Apresentações culturais de danças e cantos tradicionais

– 11:30 – Almoço Tradicional

– 14:00 – Apresentações culturais e brincadeiras tradicionais

– 18:30 – Jantar Tradicional

– 21:00 – Cerimônia Tradicional com medicinas e pajelança