Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta candidatos a rainha e rei do 8° Festival da Farinha
(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultural apresentou na noite desta terça-feira, 12, os 26 candidatos a Rei e Rainha da 8° edição do Festival da Farinha, que será realizado entre os dias 27 à 30 de agosto de 2025 no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.
Além da cidade também houve seletivas nas vilas de Cruzeiro do Sul resultando nos 26 candidatas que concorrerão ao título de Rainha e Rei. A próxima etapa será do desfile de trajes de banhos e depois as semifinalistas. A escolha da realeza do festival será realizada no próximo dia 23 de agosto, no Salão Cordélia Lima.
O candidato Miquéias Freitas, descreveu a emoção de disputar o concurso pela primeira vez.
“Eu estou muito grato de participar pela primeira vez dessa competição. Eu já tinha tentado outras vezes mais dessa vez deu certo. A secretaria de Cultura está dando todo o apoio para que nós possamos disputar esse concurso e representar a melhor farinha do mundo. Estou nervoso, confiante e muito feliz de participar desse concurso.”
A auxiliar de dentista Maria Riane, de 23 anos, disse que a expectativa é alta para a disputa.
“Nós ficamos naquele estusiamos e acabei escolhida. Agora estamos nessa disputa para representar nossa farinha”, destacou.
Alquimar Júnior, 18 anos, morador da Vila Santa Luzia, disse que representa sua localidade, na Br 364, com muito orgulho. “A minha expectativa é que eu vença o concurso e leve prêmio para a zona rural. A gestão municipal reconhece nossa importância porque se eu ganhar minha Vila Santa Luzia será a vencedora “.
A Vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, que participou do evento de apresentação, destacou a escolha de candidatos da zona rural e urbana, como forma da gestão valorizar a beleza da juventude cruzeirense.
“Hoje estamos apresentando nossos candidatos para o nosso grande festival que acontecerá no complexo esportivo. Essa ideia do prefeito Zequinha de estender as seletivas para as vilas é um reconhecimento da beleza da nossa juventude tanto na cidade quanto na zona rural. Somos uma cidade de gente bonita e com o festival nossa economia ganha como um todo “, concluiu a vice prefeita.
IV Semana Evangélica de Epitaciolândia reúne multidão em três dias de fé, louvor e comunhão
Com muita fé e devoção, a comunidade evangélica de Epitaciolândia viveu momentos de intensa adoração durante a IV Semana Evangélica, realizada nos dias 7, 8 e 9 de agosto, no espaço de eventos do Bairro Aeroporto.
O evento, promovido pela Prefeitura de Epitaciolândia em parceria com a Associação de Ministros e Pastores de Epitaciolândia e Brasiléia (AMPEB), reuniu fiéis de diversas denominações, vindos não apenas do município, mas também de cidades vizinhas, da Bolívia e de outras regiões do Alto Acre.
A abertura, na quinta-feira (7), contou com a grande final do III Festival de Música Gospel – Adora Epitaciolândia e a ministração do Pastor Eliezer. Participaram da solenidade o prefeito Sérgio Lopes, a primeira-dama Alliny Saldanha, o presidente da Câmara Municipal Antônio Rosiclei, o vereador José Henrique, o presidente da AMPEB Pastor Mário Gilson, além de líderes religiosos de diversas igrejas da região.
Na sexta-feira (8), a programação foi marcada pela presença da cantora gospel Isadora Pompeo, uma das maiores referências do cenário gospel nacional. Milhares de pessoas lotaram o espaço para cantar, louvar e se emocionar. Entre as autoridades presentes, estiveram a deputada federal Antônia Lúcia, o deputado federal Roberto Duarte, o vice-prefeito de Epitaciolândia Sérgio Mesquita, o vice-prefeito de Brasiléia Amaral do Gelo, além de secretários e vereadores.
O encerramento, no sábado (9), contou com a participação do renomado pastor e cantor Antônio Cirilo, que conduziu um momento de intensa adoração e pregação, emocionando o público. A Feira Cultural Gospel integrou a programação com a terceira edição do Show de Talentos – Adora Epitaciolândia, apresentações musicais e pregações voltadas ao fortalecimento da fé cristã.
Para o prefeito Sérgio Lopes, o evento é um marco para a cidade:
“A Semana Evangélica é um momento de união, fé e comunhão, que fortalece nossa comunidade e enche nossos corações de esperança. É uma alegria apoiar e participar desse encontro tão especial.”
O presidente da AMPEB, Pastor Mário Gilson, também celebrou os resultados:
“Vivemos três noites de muita fé, comunhão e adoração. Em nome da associação, agradecemos a todos que nos ajudaram, em especial ao prefeito Sérgio Lopes e à deputada federal, que têm nos apoiado nas nossas realizações.”
A IV Semana Evangélica reafirmou o compromisso da gestão municipal com o incentivo às manifestações religiosas e culturais, oferecendo um espaço de louvor, comunhão e celebração para toda a população.
Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, dá início a novo Grupo de Práticas Corporais
Prefeitura de Rodrigues Alves convoca aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2025 na área da Saúde
