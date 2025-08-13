Prefeitura de Cruzeiro do Sul apresenta candidatos a rainha e rei do 8° Festival da Farinha

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultural apresentou na noite desta terça-feira, 12, os 26 candidatos a Rei e Rainha da 8° edição do Festival da Farinha, que será realizado entre os dias 27 à 30 de agosto de 2025 no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.

Além da cidade também houve seletivas nas vilas de Cruzeiro do Sul resultando nos 26 candidatas que concorrerão ao título de Rainha e Rei. A próxima etapa será do desfile de trajes de banhos e depois as semifinalistas. A escolha da realeza do festival será realizada no próximo dia 23 de agosto, no Salão Cordélia Lima.

O candidato Miquéias Freitas, descreveu a emoção de disputar o concurso pela primeira vez.

“Eu estou muito grato de participar pela primeira vez dessa competição. Eu já tinha tentado outras vezes mais dessa vez deu certo. A secretaria de Cultura está dando todo o apoio para que nós possamos disputar esse concurso e representar a melhor farinha do mundo. Estou nervoso, confiante e muito feliz de participar desse concurso.”

A auxiliar de dentista Maria Riane, de 23 anos, disse que a expectativa é alta para a disputa.

“Nós ficamos naquele estusiamos e acabei escolhida. Agora estamos nessa disputa para representar nossa farinha”, destacou.

Alquimar Júnior, 18 anos, morador da Vila Santa Luzia, disse que representa sua localidade, na Br 364, com muito orgulho. “A minha expectativa é que eu vença o concurso e leve prêmio para a zona rural. A gestão municipal reconhece nossa importância porque se eu ganhar minha Vila Santa Luzia será a vencedora “.

A Vice-prefeita de Cruzeiro do Sul, Delcimar Leite, que participou do evento de apresentação, destacou a escolha de candidatos da zona rural e urbana, como forma da gestão valorizar a beleza da juventude cruzeirense.

“Hoje estamos apresentando nossos candidatos para o nosso grande festival que acontecerá no complexo esportivo. Essa ideia do prefeito Zequinha de estender as seletivas para as vilas é um reconhecimento da beleza da nossa juventude tanto na cidade quanto na zona rural. Somos uma cidade de gente bonita e com o festival nossa economia ganha como um todo “, concluiu a vice prefeita.