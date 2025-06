Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia jovens em missão internacional de divulgação turística

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura, está apoiando o projeto “Conheça a Amazônia! Conheça o Acre”, idealizado pelos produtores culturais cruzeirenses Rodrigo Andrade e Bianca Leite, representantes do grupo Hermes Multicultural. A iniciativa tem como objetivo divulgar os atrativos turísticos, culturais e acadêmicos da região em outros países,desta vez, na Argentina.

Rodrigo e Bianca embarcaram em uma missão cultural pela América do Sul , entre os dias 29 de maio a 08 de junho, levando o nome de Cruzeiro do Sul e do estado do Acre à cidades da Argentina e do Uruguai. O projeto, que já passou por países como Chile, Espanha, Itália, Suíça e França, visa apresentar a riqueza natural e cultural da região norte do Brasil, em especial a cidade de Cruzeiro do Sul, além de promover o intercâmbio de conhecimentos.

“Encerramos em frente ao Obelisco de Buenos Aires a nossa missão atual de divulgação de Cruzeiro do Sul e do estado do Acre, tanto para argentinos quanto para uruguaios e do i uma rica troca cultural. Fizemos divulgações em praça pública e também em uma agência de turismo da capital argentina. Estamos promovendo Cruzeiro do Sul como um destino turístico e também como um polo de conhecimento, com universidades e institutos federais que podem contribuir para o intercâmbio acadêmico e tecnológico”, enfatizou Rodrigo.

O trabalho contou com apoio logístico e institucional da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que forneceu materiais promocionais que foram levados por Rodrigo à Argentina.

“Fornecemos o material para que ele pudesse levar as informações dos atrativos de Cruzeiro do Sul para a Argentina. Foi um trabalho muito bonito, e com certeza vai render frutos para o turismo da nossa cidade, despertando o interesse dos nossos vizinhos argentinos. Estamos sempre de mãos dadas para apoiar ações como essa”, afirmou a secretária.

O secretário de Cultura, Flávio, também destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da imagem de Cruzeiro do Sul no exterior. “Essa é uma ação que fortalece a cultura local e abre portas para o turismo e a troca de experiências com outros países. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está comprometida com o desenvolvimento cultural e turístico da nossa cidade”, destacou.