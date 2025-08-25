Facebook Twitter Youtube Instagram Telegram
RIO BRANCO
Cultura

Prefeitura de Cruzeiro do Sul abre oficialmente Festival da Farinha com a escolha do Rei e Rainha do evento

25 de agosto de 2025

Cultura

(Assessoria) – A Prefeitura de Cruzeiro do Sul lançou oficialmente na noite deste sábado, 23, no Salão Cordélia Lima o 8• Festival da Farinha 2025 e realizou a final do concurso do Rei e da Rainha do evento que ocorrerá entre os dias 27 à 30 de agosto no Complexo Esportivo do Bairro do Aeroporto Velho.

O público lotou o Cordélia Lima para a escolha da realeza. A disputa teve início com 24 candidatos, incluindo jovens da zona urbana e das vilas. Após duas seletivas uma semi final, foram escolhidos neste sábado pelos jurados,Mário Cesar como rei e Carla Cristina a rainha. Eles ganharam uma premiação de aproximadamente R$ 12 mil, cada um, incluindo dinheiro, Carteira de Habilitação, iPhone e outros itens. O título de príncipe ficou com Thiago Bernardo e de princesa com Kevila Silva, que também receberam prêmios.

“ Esse ano com a participação de candidatos das vilas, que foi uma determinação do nosso prefeito Zequinha Lima, a disputa foi mais representativo porque nada mais justo do que incluir os representantes da zona rural”, citou o secretário de Cultura, Flávio Rosas.

A rainha do Festival da Farinha 2025, Carla Cristina,destacou a felicidade de vencer o concurso e a importância de representar o principal produto agrícola de Cruzeiro do Sul, que é a farinha.

“Eu estava muito ansiosa , não tenho nem palavras para descrever tudo o que eu estou sentindo agora. É um sonho realizado e todo o esforço valeu a pena.”

Mário Cesar, Rei da Farinha 2025, também expressou sua felicidade.

“Estou feliz porque representar a farinha, que é o ouro de Cruzeiro do Sul, é uma gratificante missão.”

Rei, rainha, príncipe e princesa serão presença constante das atividades do 8• Festival da Farinha, que será aberto na quarta-feira, 27 e se estenderá até sábado,30, no Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho.

Janaína Terças, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, destacou que mais de 100 empreendedores estarão no evento fomentando a economia de Cruzeiro do Sul.

“Esse evento traz para a economia local um fortalecimento, porque mais de 100 empreendedores vão estar naquele local vendendo derivados da farinha, produtos da culinária local, plantas e vários outros itens. A economia vai se fortalecer com esse evento da gestão do prefeito Zequinha Lima que a cada ano é mais aprimorada”, concluiu ela.

Leia Também:  Como ocultar fotos e mensagens no WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger

"Para mim, como artista, o Festival da Farinha é muito mais do que uma festa. É uma celebração da nossa cultura, da nossa história e da força do nosso povo. Ter o apoio da prefeitura nesse tipo de evento é fundamental, porque mostra que a gente valoriza as nossas tradições e acredita nos talentos locais da nossa cidade e também dos municípios vizinhos. É uma forma de nós artistas da região mostrarmos um pouquinho do nosso trabalho, ganhar visibilidade e renda", destacou.

