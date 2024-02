Prefeito Zequinha Lima e Gladson Cameli abrem o Carnaval de Cruzeiro do Sul neste sábado

Assessoria – A prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza nesta sexta-feira, 9, as 21 horas no Complexo Esportivo Bairro Aeroporto Velho, o Esquenta do Carnaval 2024,com o concurso da realeza. Os vencedores nas categorias rainha, rei momo e rainha gay, ganham como prêmio R$ 1 mil em dinheiro, cada.

” Nós vamos ter as competições da Rainha do Carnaval, do Rei Momo do Carnaval, vamos ter o esquenta com a bateria da Escola de Samba Verde e Rosa no esquenta para quem quiser prestigiar. Quero convidar todos para hoje à noite, sexta-feira, participar no Complexo Esportivo do grande esquenta do Carnaval de Cruzeiro do Sul”, convida o prefeito Zequinha Lima.

As 4 noites de folia do Carnaval Cultural Magid Almeida serão realizadas no Gamelão da Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade, de sábado, 10, a terça-feira, 13. A programação tem início às 21 horas e se estende até as 3 horas da manhã. O público esperado é de 40 mil pessoas nas 4 noites de folia.

O prefeito Zequinha Lima esteve visitando o Coreto da Praça do Centro Cultural Orleir Cameli, onde ocorrem os preparativos do carnaval.

“A gente tem trabalhado incansavelmente durante a semana para que sábado esteja com um ambiente bonito, alegre, preparado para receber o folião Cruzerense que vem participar. Inclusive o nosso governador Gladson Cameli vai estar na abertura participando da festividade. Aqui a gente vai ter a participação dos artistas locais, das bandas locais, dos nossos grupos de danças locais e ainda a participação ativa do comércio. Mais de 60 microempreendedores estarão aqui vendendo seus produtos, comercializando. Então enquanto uns vêm brincar, os outros vêm trabalhar para melhorar um pouco a sua renda familiar. Isso é bom, porque todo mundo ganha com essa festa bonita e maravilhosa que é o Carnaval” destacou Zequinha, enfatizando que a prefeitura contratou 40 seguranças para o evento, que contará com a Polícia Militar.

“Além dos seguranças particulares que a gente coloca sempre à disposição, todas as noites de carnaval, nós temos também essa parceria com o governo do estado. Todas as forças de segurança estarão de prontidão para dar segurança ao folião aqui de Cruzeiro do Sul. Então você que está pensando em vir aqui para o carnaval, pode vir tranquilo, porque a gente vai ter todo um esquema de segurança”, pontuou.

Programação

A primeira noite de Carnaval será no sábado,10, no Gamelão no Centro, com o destaque do concurso de blocos carnavalescos, seguido de shows com artistas locais e a presença da banda Trio Furacão. No domingo, 11, haverá a matinê de carnaval Baile Infantil a partir das 17 horas, oferecendo diversão para os pequenos foliões. Além disso, estão programadas apresentações de artistas locais e novamente a participação da banda Trio Furacão até as 3 da manhã. A segunda-feira, 12, reserva o Desfile da Escola de Samba Verde e Rosa, enaltecendo uma das grandes tradições carnavalescas do município. No último dia, 13, terça-feira, haverá outra matinê de carnaval Baile Infantil a partir das 17. As 21 horas tem início a última noite de Carnaval 2024, terminando novamente às 3 horas.

Concursos e premiações de R$ 9 mil

O Carnaval 2024 de Cruzeiro do Sul terá três concursos com premiações que somam R$ 9 mil : da realeza, dos blocos carnavalescos e de fantasia infantil. 12 pessoas se inscreveram para os concursos.

O concurso de blocos vai premiar até o 3º colocado e o grande vencedor ganha R$ 2,5 mil. O segundo lugar vai levar R$ 1,5 mil e o terceiro ganha R$ 1 mil. Os vencedores na categoria rainha do carnaval, rei momo e rainha gay do carnaval levarão como prêmio R$ 1 mil em dinheiro, cada. Para o concurso de melhor fantasia infantil, a premiação será de R$ 500 para o primeiro colocado, R$ 300 para o segundo e R$ 200 para o terceiro lugar.

Artistas

Este ano, 60 artistas se revezarão no palco nas 4 noites do Carnaval, incluindo bandas, cantores e Djs. Estão confirmados a banda Trio Furacão de Rio Branco, a banda Conexão (com Nielsom, Nil Salgado, Cleicy Santana). Os cantores Theo Lins e Vanete Lima também serão atrações, além dos grupos de dança Tucumã, Triplo X, Explosão de Ritmos e Show de Ritmos, DJs Alemão, Cleudo, Bargado e Nando.

O secretário de Cultura de Cruzeiro do Sul, Aldemir Maciel, destaca o investimento de mais de R$ 70 mil em cachê para os artistas que vão se apresentar no Carnaval.

O prefeito Zequinha Lima diz que as atrações do Carnaval Cultura Magid Almeida devem agradar a todo o público.

“Nós temos muitas atrações. No sábado nós teremos desfile dos blocos carnavalescos com cinco blocos que já inscritos. Vai ter uma competição para ver quem é o bloco mais bonito, mais alegre com uma série de itens que serão avaliados. Nós teremos ainda as matinês para criança no domingo e na terça-feira. Na segunda-feira, o retorno do tradicional desfile das Escolas de Samba aqui no nosso município, que foi tradição e que agora nós estamos voltando com o desfile da Verde Rosa do bairro da Baixa. Então, muitas atrações a gente tem na sexta, sábado, domingo e segunda e com grande encerramento”.

Empreendedores

Cerca de 90 empreendedores estarão no espaço do Carnaval Cultural Magid Almeida em Cruzeiro do Sul. São 70 restaurantes, lanches trailer, e outros 20 vendedores de pipoca, adereços e outros itens.

Segurança

Em reunião entre a prefeitura de Cruzeiro do Sul e os órgãos de segurança e saúde, ficou definido que a Polícia Militar do Acre manterá efetivo de 70 homens por noite no local do Carnaval Cultural Magid Almeida. A Polícia Civil também estará no evento e reforçou o efetivo dos Plantões, que contarão com delegados.

A prefeitura contratou 40 seguranças particulares. O Corpo de Bombeiros manterá 6 militares a cada noite no espaço. O Serviço Móvel de Urgência- Samu, também estará no Gamelão da Praça Orleir Cameli.