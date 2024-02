Prefeito Zequinha Lima abriu o Carnaval de Cruzeiro do Sul com cerca de dez mil pessoas

Assessoria – O prefeito Zequinha Lima abriu oficialmente o Carnaval Cultural Magid Almeida 2024, em Cruzeiro do Sul, na noite deste sábado, 10, no Gamelão da Praça Orleir Cameli, no Centro da cidade. A expectativa da organização, do público de 10 mil pessoas por noite, foi alcançada.

Como parte das atrações da noite houve a escolha do rei momo, rainha e rainha gay do Carnaval. Os vencedores levaram como prêmio, R$ 1 mil em dinheiro, cada.

“Estou muito agradecida pela oportunidade de ser coroada rainha do carnaval de Cruzeiro do Sul, pelo segundo ano consecutivo. Agradeço de modo especial ao prefeito Zequinha Lima pelo apoio e incentivo na cultura”, disse Emilly Rodrigues, rainha do carnaval.

“Minha espectativa era de vir e fazer uma apresentação tranquila e brincar porque o carnaval é isso, e estou saindo com o prêmio de R$ 1 mil. O dinheiro vou usar para pagar contas” declarou Mateus Silva, eleito pelo segundo ano como rei momo.

“Estou feliz pelo prêmio. Foi a primeira vez que participei como rainha gay do carnaval e agradeço a prefeitura por estar realizando esta festa linda em nossa cidade” , comentou Saul Clemente, eleita rainha gay o carnaval.

Em seguida a prefeitura de Cruzeiro do Sul premiou os blocos carnavalescos. O Bar do Hélio na Folia ficou em primeiro lugar com prêmio de R$ 2.500 reais, o Malas e bombas em segundo lugar com prêmio de R$1.500 reais. O Jararacas ficou em terceiro lugar com prêmio de R$ 1mil e os blocos Tamo junto, Sem nós sem festa, receberam R$ 500 reais, cada.

Nos dois concursos os jurados que deram as notas, que somadas, definiram os campeões.

“Hoje está só aquecendo, a festa vai até as três da manhã, com muita segurança para que as pessoas possam se divertir com tranquilidade e possa se sentir em casa. Então todo mundo convidado para participar do nosso carnaval neste domingo, segunda e terça-feira. Toda a equipe da prefeitura esta de parabéns pela organização, e foi tudo preparado com carinho para receber a nossa população” declarou o prefeito Zequinha Lima.

O governador Gladson Cameli, que prestigiou o evento elogiou a organização do Carnaval Cultural Magid Almeida.

“O prefeito Zequinha Lima está de parabéns por essa bela festa de carnaval de Cruzeiro do Sul. As pessoas vieram em peso e a animação está total”, enfatizou Cameli.

Os artistas Dj Magnata, Banda Conexão, Grupo de dança Explosão de Ritmos, banda Trio Furacão, de Rio Branco e Theo Lins e Vanete Lima se apresentam neste sábado.